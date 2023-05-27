5 أطعمة تؤثر سلباً على النوم ليلاً

الوكيل الإخباري- أكد خبراء أن النظام الغذائي، قد يؤثر على جودة النوم.



وعرضت ديلي ميل البريطانية مجموعة من الأطعمة التي تؤثر على النوم، هذه أبرزها.

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البيتزا

تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة إلى جانب الآيس كريم، والبطاطس المقلية. وتقول الخبيرة في التغذية بوني تاوب ديكس: "العديد من الأطعمة عالية المعالجة مالحة أيضاً، ما قد يقطع النوم، لشرب الماء”



العصائر

يحتوي بعضها على كمية كبيرة من السكر الذي يؤثر بدوره النوم. يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للسكر، خاصة قبل النوم،



ويمكن للسكريات المكررة أن تسبب تقلبات سريعة في مستويات الغلوكوز في الدم، وترفع الأدرينالين وتجعل النوم صعباً.



الجبن

تحتوي الأجبان على كميات عالية من الأحماض الأمينية التيرامين، وتوجد في بعضها مثل الشيدر والبارميزان كميات كبيرة من التيرامين التى ترفع معدل ضربات القلب.



الطماطم

تناول الطماطم قبل النوم يمكن أن يؤثر على جودته، بسبب فيتامين C فيها، الذي يهيج بطانة المعدة ويرفع مستويات PH الحمضية في الجسم.



الماء

رغم فوائده فإن الإفراط في شرب الماء ليلاً يمكنه التسبب في تقطع النوم المتكرر للذهاب إلى الحمام.



