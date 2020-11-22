5 أطعمة تناولها لنوم صحي

الوكيل الإخباري _ يعد النوم من اساسيات الحياة ، وقد اكد خبراء الصحة على ضرورة الحصول على ما بين 7 و9 ساعات من النوم كل ليلة، وذلك بهدف الحفاظ على الصحة وتقليل مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

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واشار الأطباء الى عدد من الاستراتيجيات التي تمكن الإنسان من الاسترخاء في الليل والحصول على ما يكفيه من النوم، مؤكدين أن جودة الأطعمة التي يتناولها الشخص قبل النوم أمر يجب الحرص عليه بشدة ، تعرف على أفضل الأطعمة التي ينصح خبراء التغذية بتناولها لتحسين جودة النوم:



اللوز



الديك الرومي



الكيوي



الأسماك الدهنية



الأرز الأبيض

المصدر : الامارات نيوز

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