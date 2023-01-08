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الأحد، 08-01-2023 04:18 م

5 أطعمة مناسبة لمرضى حموضة المعدة

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الوكيل الإخباري-عادة ما يجد مرضى حموضة المعدة صعوبة في تناول الأطعمة الحمضية الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال والليمون وغيرهما، لأنها تزيد الأعراض سوءًا لديهم، لذا يمكنهم اللجوء لبعض المصادر الطبيعية الأخرى.

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نستعرض في السطور التالية عددًا من الأطعمة غير الحمضية التي تحتوي على نسبة وفيرة من فيتامين سي، والتي تتناسب بشكل كبير مع مرضى حموضة المعدة، حسبما نشر موقع "Prevention”.

1-الفلفل الملون
يحتوي الفلفل الأخضر والأحمر والأصفر على كمية كبيرة من فيتامين سي تفوق تلك الموجودة في البرتقال، حيث تصل إلى 341 ميلليجرام في الفلفل الأصفر و95 ملليجرام في الفلفل الأخضر، إلى جانب قلة السعرات الحرارية به.


2-البابايا
تحتوي ثمار البابايا على نسبة عالية من فيتامين سي، والتي تصل إلى 95 ملليجرام، فضلاً عن إنزيم بابين وكيموبابائين اللذان يقللان الالتهابات ويساهمان في نضارة الجلد ونعومته.


3-البروكلي
يحتوي كوب واحد من البروكلي النيء المقطع على حوالي 81 ملليجرام من فيتامين سي، إلى جانب فيتامين K، وهمت عنصرين مهمين لصحة العظام والوقاية من تجلط الدم، ويمكن إضافة البروكلي للسلطات المختلفة.


4-القرنبيط
يعتبر القرنبيط من الخضروات الصليبية المهمة، لاحتواء القطعة الواحدة منه على 283.4 ملليجرام من فيتامين سي، كما يعتبر خاليًا من الدهون والكوليسترول مع قلة نسبة الصوديوم به.


5-الكنتالوب
تحتوي ثمرة كبيرة من الكنتالوب على 37 ملليجرام من فيتامين سي، كما يعد مصدرًا غنيًا بالمياه اللازمة لحماية الجسم من الجفاف، فضلاً عن السكريات الطبيعية.

الكونسلتو الطبي

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