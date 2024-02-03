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السبت، 03-02-2024 12:05 م

5 أطعمة يجب تناولها فوق سن الأربعين

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الوكيل الإخباري - يعزز تناول عناصر غذائية معينة الصحة العامة للنساء بشكل عام، وهناك أطعمة مميزة يوصي الخبراء بتناولها من قبل النساء في مرحلة الأربعينيات لتعزيز قوة العظام وتحسين صحة البشرة والقلب والدماغ وتعزيز المناعة الطبيعية :

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الخضروات الورقية
تحتوي الخضروات الورقية على العديد من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات A وK وC، بالإضافة إلى الألياف والفولات، تعزز هذه الخضروات صحة الرؤية والعظام والعافية بشكل عام، بعض الأمثلة على الخضروات الورقية تشمل السبانخ والكرنب والجرجير.


البروتين الخالي من الدهون
البروتين ضروري لبناء العضلات والحفاظ عليها، كما يدعم عملية الأيض القوية وصحة العظام، ينصح بتناول مصادر بروتين خالية من الدهون مثل الدجاج والأسماك والفاصوليا والعدس والتوفو.


التوت
التوت فاكهة لذيذة تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهابات، كما أنها مصدر جيد للألياف والفيتامينات، يمكن تناول التوت الأزرق أو الأسود أو الفراولة.


المكسرات والبذور
تحتوي المكسرات والبذور على الدهون الصحية والبروتين والألياف ومجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، تساعد في الشعور بالشبع والراحة، وتعتبر مصدرًا ممتازًا للطاقة، بعض الخيارات الجيدة تشمل اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان.


الأسماك الدهنية
اسماك السلمون والتونة والسردين والماكريل تحتوي على أحماض أوميجا-3 الدهنية، وهي ضرورية لصحة القلب ووظائف المخ وتقليل الالتهابات، ينبغي تضمين الأسماك الدهنية في النظام الغذائي مرتين على الأقل في الأسبوع.

 

الكونسلتو 

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