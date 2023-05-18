5 أعراض خفية تشير الى مرض خطير في القولون

الوكيل الإخباري- سرطان القولون أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الأشخاص، ولكن غالبًا ما يتم الكشف عنه مبكرًا نظرًا لعدم مراقبة الأعراض، مع العلم قد لا تظهر أعراض سرطان القولون إلا بعد تقدم السرطان، ويطلق عليها الأعراض الخفية لذلك السبب، لذا في التقرير التالي سوف نتعرف على أبرزها.

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أعراض خفية لسرطان القولون، وفقًا لما ذكره موقع the healthy.



الإصابة بفقر الدم

قد يكون تشخيص فقر الدم هو علامة على أنك تنزف داخليًا، حتى لو لم تشاهد أي أعراض أخرى لسرطان القولون، ولكن بشكل خاص قد تعاني النساء من ذلك وتحديدًا بعد انقطاع الطمث، حيث يمكن أن ينزف الشخص داخليًا لمدة تصل إلى ستة أشهر قبل ظهور أي شيء في البراز، كما تقول باتريشيا ريموند، طبيبة أمراض الجهاز الهضمي في فيرجينيا بيتش، فيرجينيا، وزميله الكلية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، إذا كنت تعاني من أي علامات فقر الدم ، مثل التعب أو شحوب الجلد أو الدوار، فاستشر الطبيب، الذي يمكنه الكشف على أعراض سرطان القولون.



صعوبة التنفس

من الآثار الجانبية الأخرى للنزيف الداخلي البطيء ضيق التنفس، إذا كنت لا تنزف بشدة أو تتقيأ من الدم، فإن جسمك يضع المزيد من البلازما في الدم دون إنتاج المزيد من الحديد أو خلايا الدم الحمراء، كما يقول الدكتور ريموند، حيث يمنعك من فقدان الدم بكميات كبيرة ولكنه يقلل من قدرة الدم على حمل الأكسجين، ولهذا السبب قد تلاحظ ضيق التنفس، وهو أحد أعراض سرطان القولون التي يتم تجاهلها.



الشعور بالانتفاخ

يقول راندال إف هولكومب، مدير مركز السرطان بجامعة هاواي في هونولولو، هاواي، في حالة حدوث انسداد في القولون، فقد ينتج عن ذلك، الشعور بالانتفاخ، مع العلم أن هناك العديد من العوامل التي تشير إلى أمراض أخري، ولكن إذا استمرت أعراض المعدة، فاستشر طبيبك، وخاصةً إذا لاحظت ألم مستمر في الجانب الأيمن، فقد يعني ذلك المرض في مراحل متأخرة وانتشر إلى الكبد.



البراز النحيف

يجب مراقبة البراز، إذا ظهر براز نحيف فيشير ذلك إلى وجود مشكلة صحية في القولون ناتجة عن أورام، و علامة على حركة الأمعاء الغير صحية، لذا يجب التواصل مع الطبيب المختص.



ظهور لون غريب في البراز

عادة ما يكون النزيف من المستقيم أحمر، لذا قد يتغير لون البراز، و يقول الدكتور هولكومب إن البراز الفاتح الداكن، يعتبر أيضًا علامة على وجود دم في حركة الأمعاء، التي تكشف عن خطر، وعادة ما يكون أحد أعراض سرطان القولون، لذا يعتبر ضروريًا التواصل مع الطبيب المختص لتتمكن من الكشف المبكر عنه.



مصراوي

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