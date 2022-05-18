الوكيل الإخباري - 5 حلول فعالة إذا كنت تعانين من تراكم الدهون في الذراعين حيث تعد دهون الذراعين من الأمور المزعجة التي قد يعاني منها العديد من النساء.





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ويمكن التخلص من تراكم الدهون في الذارعين عن طريق انقاص الوزن من الجسم كاملاً وفقدان الدهون وليس من خلال فقدان الدهون من منطقة محددة دون الأخرى، وذلك من خلال تغيير نمط الحياة اليومي وممارسة التمارين الرياضية التي تعمل على حرق السعرات الحرارية في الجسم، واتباع نظام غذائي صحي والتقليل من استهلاك السعرات الحرارية لتعزيز فقدان الوزن والدهون من الجسم.



5 حلول فعالة للتخلص من تراكم الدهون في الذراعين



1-ممارسة التمارين الرياضية: التي تزيد من ضربات القلب والتي تساعد على حرق الدهون بشكل أكبر، مثل الركض، ونط الحبل. كذلك، يساعد حمل الأثقال على زيادة الكتلة العضلية وتقويتها في الذراعين، وبالرغم من أنه لا يساعد في حرق الدهون في الذراعين فقط إلا أنه يساعد في حرقها في كل الجسم.



2-الابتعاد عن تناول مصادر الكربوهيدرات المعالجة: حيث يكثر فيها السعرات الحرارية وتقل المعادن والفيتامينات والسكر الذي يزيد من معدل الدهون المتراكمة بما فيها تلك التي تتراكم في الذراعين، ومنها الخبز الأبيض، والباستا.



3-الحرص على النوم لعدد كافي من الساعات ليلًا: حيث وجدت دراسة أن ذلك قد يساعد في تقليل الشهية وحرق الدهون.



4-إضافة البروتين إلى النظام الغذائي: يعزز البروتين من عملية الأيض وحرق الدهون الزائدة، كما يساعد على زيادة شعورك بالشبع.



5-تناول الألياف الغذائية: التي من شأنها أن تساعد في التقليل من الدهون الزائدة في الجسم بما فيها تلك المتراكمة في الذراعين.

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