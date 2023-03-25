5 خطوات للتخلص من الخمول نهار رمضان

الوكيل الإخباري- يعد الشعور بالخمول في نهار رمضان من المشكلات الصحية الشائعة التي يعاني منها الكثيرون في شهر رمضان المبارك، ويعود ذلك لاتباع العديد من العادات الصحية الخاطئة.





نوضح في السطور التالية، أسباب الشعور بالخمول في نهار رمضان، وكيفية التغلب عليه.



أسباب الخمول في نهار رمضان

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قالت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية في مصر ، إن أسباب الشعور بالخمول في نهار رمضان ترجع إلى ما يلي:



- تغيير عادات وأوقات تناول الطعام.



- تغيير عادات النوم.



- نقص معدل السكر في الدم.



- عدم تناول أكلات صحية في وجبة السحور.



- كثرة تناول الكافيين والمنبهات بعد السحور، على اعتقاد أنها تقي من الصداع.



كيفية التخلص من الخمول في نهار رمضان



حددت استشاري التغذية العلاجية، مجموعة من النصائح التي يساعد اتباعها في تخفيف حدة الخمول والكسل أثناء الصيام، وتشمل ما يلي:



- الانتباه لنوعية الطعام التي يتم تناولها على السحور، ويفضل تناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف ومعادن وفيتامينات، والابتعاد عن الأكلات التي تحتوي على كميات هائلة من الكربوهيدرات.



- الابعاد عن الأطعمة التي تحتوي على دهون في السحور، مثل المقليات.



- الحرص على شرب الماء من بعد الإفطار حتى السحور بشكل مثالي.



- ممارسة أي رياضة خفيفة أثناء الصيام للتخلص من الكسل، ويفضل المشي.



- الابتعاد عن التوتر.



- الحصول على الراحة الكافية ومحاولة الحصول على 8 ساعات من النوم.



الكونسلتو الطبي

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