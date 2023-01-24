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الثلاثاء، 24-01-2023 03:54 م

5 طرق لتنظيف الأسنان بعد شرب القهوة

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الوكيل الإخباري- يرغب بعض الأشخاص في تنظيف الأسنان بعد شرب القهوة حيث تظهر بعض البقع التي قد تتسبب فيما بعد في اصفرار الأسنان، كما أنها جماليًا قد تكون مزعجة للبعض إضافًة إلى رائحة القهوة التي تصبح في الفم.

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نستعرض في التقرير التالي، طرق لتنظيف الأسنان عند شرب القهوة، وفقًا لموقع "Live strong".

نصائح لتنظيف الأسنان من بقع القهوة


1-إضافة الحليب
تترك القهوة لون بني داكن بصورة طبيعية، لكن يمكن الوقاية من التأثير الدائم عن طريق تقليل كمية الكافيين بإضافة الحليب أو الكريم لتفتيح لون القهوة، يؤدي استخدام القليل من الحليب إلى تخفيف خصائص البقع الحمضية في القهوة، ما يجعلها أقل تأثيرًا على الأسنان، يمكن أيضًا إضافة حليب الشوفان إذا كنت تعاني من حساسية منتجات الألبان.


2-غسل الأسنان بعد 30 دقيقة
يعتقد بعض أطباء الأسنان أن القهوة قد أن تكون حمضية، وغسلها على الفور يمكن أن يؤدي إلى تكسير المينا، لكنك تريد إعطاء اللعاب بعض الوقت لحماية أسنانك وتغطيتها من الهجوم الحمضي، لذا يوصي أطباء الأسنان بغسل أسنانك بالفرشاة بعد 30 دقيقة من شرب القهوة، ويمكن أن يساعد التنظيف بالفرشاة لاحقًا في إزالة أي بقع داكنة.


3-شرب الماء
قد يساعد شرب كوب من الماء بعد الانتهاء من شرب القهوة في تنظيف الأسنان والفم، هذا يمنح الأسنان شطفًا سريعًا قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة، بعد الانتظار لمدة 30 دقيقة بعد القهوة.


4-استخدام الخيط يوميًا
يمكن أن يمنع تنظيف الأسنان بخيط الأسنان الطعام والشراب من البقع عن طريق إزالة أي ترسبات متراكمة بين الأسنان، هذا يزيل المناطق المحتملة لتلطيخ القهوة.


5-تنظيف الأسنان
يساعد تنظيف الأسنان بالطريقة الصحيحة، مثل استخدام الفرشاة مرتين يوميًا لمدة دقيقتين في كل مرة باستخدام معجون أسنان الذي يحتوي على الفلورايد، فضلًا عن استخدام غسول الأسنان المفلور.

 

الكونسلتو الطبي

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