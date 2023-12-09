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السبت، 09-12-2023 09:51 ص

5 عادات سيئة تسبب حب الشباب

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الوكيل الإخباري - تقول مؤثرة العناية بالبشرة على تيك توك، ناتالي أونيل، إن العديد من العادات الخاطئة والسيئة قد تتسبب بنشوء حب الشباب.

فيما يلي 5 عادات سيئة كشفتها ناتالي، تسبب ظهور حب الشباب،وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية: 

تقشير الجلد
تنصح ناتالي بعدم تقشير الجلد إذا كانت بشرتك حساسة، لأن عملية التقشير تحفز نشوء حب الشباب والبثور في البشرة الحساسة. 

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بروتين مصل اللبن
تدعي ناتالي أن بروتين مصل اللبن يمكنه بالفعل زيادة كمية حب الشباب التي قد تظهر على البشرة، وخاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة لنشوء حب الشباب. وتشير الأبحاث إلى أن بروتين مصل اللبن يمكن أن يشجع إنتاج الهرمونات المعروفة بأنها تسبب حب الشباب.

 

منتجات العناية بالبشرة 
قد ينبهر الكثيرون بمنتجات العناية بالبشرة التي يدعي أصحابها بأنها علاجات فعالة وسحرية، وقد لا تكون هذه المنتجات مناسبة لهم في بعض الأحيان، وقد تأتي بنتائج عكسية خاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة لحب الشباب. 



إزالة الرؤوس السوداء
بحسب ناتالي، فإن إزالة الرؤوس السوداء، قد يؤدي إلى نشوء المزيد منها في الوجه، وقد يشوه مظهر البشرة ويترك ندباً عليها، لذا ينصح بتركها لتشفى بشكل طبيعي حتى لا تترك أي أثر. 



وضع المكياج أثناء الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية وعدم التنظيف بعد ذلك
قد يكون من المغري وضع مكياج كامل للتوجه إلى صالة الألعاب الرياضية، خاصة إذا كنت بحاجة إلى تعزيز الثقة أو التخطيط لتصوير تمرينك، ولكن عدم تنظيف البشرة بعد التمرين والتعرق قد يؤدي إلى انسداد المسامات بالأوساخ ونشوء البثور وحب الشباب.

 

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