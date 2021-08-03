5 فئات أكثر عرضة لجلطة الساق.. وطرق بسيطة للوقاية منها

الوكيل الاخباري - هناك 5 فئات يعتبرهم الأطباء أكثر عرضة للإصابة بجلطة الساق، موضحة أعراض الإصابة بهذا النوع من الجلطات.

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وبحسب الجمعية الألمانية للأوعية الدموية "الحوامل، والنساء اللاتي يستخدمن وسائل منع حمل هرمونية، والمرضى طريحي الفراش لمدة طويلة والأشخاص، الذين خضعوا لجراحة، مرضى السرطان" هم الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بجلطة الساق.

وأشارت الجمعية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ )، إلى أن أعراض الإصابة بجلطة الساق يمكن أن "تتمثل في الشعور بألم في باطن الساق وتورم الكاحل أو الساق بأكملها وسخونة الساق وتغير لون جلد الساق إلى اللون الأزرق".



وأكدت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لعلاج جلطة الساق في الوقت المناسب، منعها لوصول الجلطة إلى الرئة والإصابة بما يعرف "بالانصمام الرئوي"، أي انسداد شرايين الرئة، الذي يشكل خطرا على الحياة، والذي يمكن الاستدلال عليه من خلال الشعور بضيق في التنفس واللون الأزرق للشفاه والأصابع والسعال الدموي.



ولفتت الجمعية إلى أنه "عادة ما يتم علاج تجلط الدم بواسطة الأدوية، التي تساعد على سيولة الدم. وفي بعض الحالات قد يستلزم الأمر الخضوع لجراحة".



وبشأن الوقاية من تجلط الدم على الشخص أن يواظب على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية مثل المشي وركوب الدراجات الهوائية والسباحة، بالإضافة إلى ارتداء الجوارب الضاغطة.

سبوتنيك