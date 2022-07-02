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السبت، 02-07-2022 01:10 م

5 مشروبات تعزز الهضم عند الأطفال

عسر-الهضم-عند-الاطفال


الوكيل الإخباري - كثيراً ما يخبركِ طفلكِ بمعاناته من آلام في المعدة، والتي قد تظهر على شكل انتفاخات أو إسهال أو إمساك، لكن رؤية طفلكِ يشكو هذه المشاكل قد تزيد مخاوفكِ، لكن لا تقلقي فهناك بعض المشروبات الصحية التي تساعد في تحسين عملية الهضم عن طريق إبقاء معدته رطبة أيضًا هذا الصيف. 

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في ما يلي 5 مشروبات، يمكن أن تعزز الهضم بشكل أفضل عند الأطفال: 

1 . ماء جوز الهند 
يعد ماء جوز الهند الشراب المفضل لدى الجميع للتغلب على الصيف الحارق، لأنه يمكن أن يبقيك بارداً ورطباً، كما أنه غني بالمواد المغذية، ويعتبر مصدراً جيداً للكلوريدات والإلكتروليتات والمغنيسيوم والبوتاسيوم، ويحتوي على كمية معتدلة من السكر والصوديوم والبروتين. 
هذا هو أفضل مشروب لتجديد صحة طفلك، ويعتبر ماء جوز الهند مشروباً صديقاً للأمعاء، لأنه يساعد على الهضم السريع ويمنع الانتفاخ، والاستهلاك اليومي منه سيبقي الجهاز الهضمي لطفلكِ في أفضل حالاته. 

2 . اللبن الرائب 
يعتبر اللبن الرائب من المشروبات الآمنة لطفلكِ، إلى جانب كونه مصدراً جيداً للفيتامينات والعناصر الغذائية، ولأنه يحتوي على اللاكتوباسيلوس، سوف يساعد على تليين الأمعاء، ويجعل الجهاز الهضمي سلساً للعمل، كما أنه مصدر جيد للبروبيوتيك. 

3 . مشروب الليمون
لا يوجد أفضل من تقديم مشروب الليمون الساقع لأطفالكِ في أيام الصيف الحارة، فهو مشروب منشط ويوفر طاقة فورية، كما يحتوي على البوتاسيوم، ويحافظ على ضغط الدم تحت السيطرة، ويقلل تأثير الغثيان والدوار، كما أنه سيخفف من الانتفاخ والإسهال. 


4 . مخفوق الموز 
يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة في الصيف إلى إبطاء عملية الجهاز الهضمي للطفل، لكن مخفوق الموز يمكن أن يحل هذه المشكلة، هذه الأطعمة الفاخرة غير المكلفة المليئة بالعديد من العناصر الغذائية، ولديها الكثير لتقدمه، لذلك إذا كان طفلكِ يعاني الإمساك أو الإسهال، أعطه كوباً من مخفوق الموز. 


5 . عصير المانجو 
يحب الجميع المانجو، خاصة الأطفال، لا أحد يستطيع أن يرفض أكل المانجو أو مشروب المانجو البارد، توفر الفاكهة اللذيذة، الألياف الغذائية ومركبات الأميليز، التي تساعد الفرد على تجنب الإمساك، كما أنها تزيد الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة في الجسم، ما يُظهر تحسناً في التركيب الميكروبي المعوي. 

 

زهرة الخليج

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