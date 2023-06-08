5 مشكلات صحية تسبب تضخم الطحال

الوكيل الإخباري- تضخم الطحال لا يعتبر مشكلة صحية قائمة بذاتها، بل يحدث نتيجة الإصابة بمشكلة أخرى كامنة بالجسم، لم يتم اكتشافها والتعامل معها.



نستعرض في السطور التالية، أبرز المشكلات الصحية التي تسبب تضخم الطحال، وفقًا لموقع "Cleveland clinic".



ما هي أعراض تضخم الطحال؟

الطحال هو عضو بحجم قبضة اليد يقع في الجانب الأيسر العلوي من البطن تحت القفص الصدري الأيسر، ينتمي الطحال إلى الجهاز اللمفاوي وجهاز المناعة، يقوم بتصفية الدم، وإزالة الفضلات، وإنتاج خلايا الدم البيضاء لمحاربة العدوى.

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قد لا تظهر أعراض لتضخم الطحال ويتم اكتشافها بواسطة الأشعة والفحوصات، ولكن بالرغم من ذلك قد يظهر على البعض أعراض تتمثل فيما يلي:



- آلام في الجانب الأيسر من البطن قد ينتقل أيضًا إلى الكتف الأيسر أوالظهر.

- فقدان الشهية أو الشبع المبكر.

- أعراض فقر الدم مثل الضعف والتعب .

- نزلات البرد أو الالتهابات المتكررة.

- سهولة حدوث نزيف وكدمات.



مشكلات صحية تسبب تضخم الطحال

عادة ما يحدث تضخم الطحال نتيجة الإصابة بمشكلة صحية أخرى تؤثر على الطحال وتسبب تضخمه ومن أبرز تلك المشكلات ما يلي:



- الاتهابات

الالتهابات الفيروسية مثل عدد كريات الدم البيضاء وفيروس نقص المناعة البشرية والالتهابات البكتيرية مثل السل والتهاب الشغاف والالتهابات الطفيلية مثل الملاريا، تؤثر على الوظيفة المناعية للطحال، يمكن أن تتسبب في زيادة إنتاج الأجسام المضادة والخلايا المناعية.



- مرض الكبد

يمكن أن تسبب الحالات التي تصيب الكبد مثل التهاب الكبد المزمن أو تليف الكبد، ضغطًا يتراكم في الأوعية الدموية التي تمر عبر الكبد والطحال، يمكن أن يتسبب ضغط الأوعية الدموية في تجمع الدم وتضخم الطحال.



- السرطان

يمكن أن يتسلل سرطان الدم والأورام اللمفاوية إلى الطحال بخلايا غريبة تستمر في التكاثر، وتؤثر على الطحال وقد يكون تضخمه أحد العلامات.



- أمراض المناعة الذاتية

يمكن أن تسبب الحالات الالتهابية المزمنة مثل الذئبة والساركويد والتهاب المفاصل الروماتويدي استجابة مناعية مفرطة النشاط وتسبب تضخم الطحال.



- تجلط الدم

يمكن أن تتسبب الجلطة الدموية التي تسد أحد الأوعية الدموية في الكبد أو الطحال في تراكم الضغط والدم في الطحال، ما يسبب تضخمه.



ما هي المضاعفات المحتملة لتضخم الطحال؟

موت الأنسجة، قد يؤثر تضخم الطحال على إمدادات الدم الخاصة به، عندما لا يصل الدم إلى الأنسجة، فإنها ستتوقف عن العمل أو تموت.



قد يصبح الطحال المتضخم مفرط النشاط مما يؤدي إلى حبس أو إزالة الكثير من خلايا الدم من الدورة الدموية. هذا يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء أو انخفاض عدد الصفائح الدموية .

وقد يتمزق الطحال المتضخم في حالات نادرة.



الكونسلتو الطبي

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