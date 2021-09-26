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الأحد، 26-09-2021 04:39 م

5 نصائح لنظام غذائي صحي مفيد للقلب

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الوكيل الاخباري - تميل الأطعمة الغنية بالكوليسترول إلى أن تكون غنية بالدهون المشبعة، التي تؤثر على إنتاج الجسم الطبيعي للكوليسترول في الكبد، مما يؤدي إلى مشاكل صحية.

ووفق ما ذكر موقع "آل ريسيبس"، فإن التفكير في نظام غذائي يركز على الأطعمة النباتية الأكثر صحة والبروتينات الخالية من الدهون سيكون له تأثير إيجابي على الكوليسترول وعلى صحة الإنسان.

وقالت آشلي ريفر، اختصاصية تغذية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، إن إجراء تغييرين أو ثلاثة من التغييرات التي سنأتي على ذكرها يمكن أن يؤدي إلى تحسن كبير في مستويات الكوليسترول في جسم الإنسان.

1- تنصح ريفير بالتركيز على الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات والبذور والبروتينات الخالية من الدهون.

2- كما ينصح الأخصائيون بتناول المزيد من الألياف القابلة للذوبان، مثل الشوفان والبازيلاء والفاصوليا والتفاح والجزر والشعير.

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3- الحفاظ على وزن صحي أمر جيد لأسباب لا تعد ولا تحصى، كما يقلل هذا الأمر من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

4- ينصح خبراء التغذية بتناول اللحوم والدواجن مرة واحدة يوميا، والأسماك مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا، مع إضافة مصادر البروتينات الأخرى لبقية وجباتك اليومية.

5- بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي للقلب، يشدد الخبراء كذلك على أهمية ممارسة الرياضية والحد من التوتر وتجنب العادات غير الصحية مثل التدخين.

 

 

المصدر : سكاي نيوز

 

 

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