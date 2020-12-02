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الأربعاء، 02-12-2020 02:17 م

6 أطعمة تجلب السعادة .. تعرف عليها

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الوكيل الإخباري _ كشف الدكتور المصري جمال شعبان، عميد معهد القلب عن عدة أطعمة تجلب السعادة، وتحارب الاكتئاب وذلك نظرا لما تحتويه من مواد تساعد على رفع مستويات هرمون السيروتونين المنظم لمزاج الإنسان ، وابرز هذه الاطعمة :

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1- السبانخ

يحتوي السبانخ على حامض الفوليك، الذي يؤدي إلى انخفاض الإصابة بالتوتر والقلق.


2- الشوكولاتة

من المعروف ان الشوكولاته تحتوي على مادة الكافيين التي تعد منشطاً فعالاً للجهاز العصبي، وتفيد بالتخلّص من التعب والإجهاد، فيتولد على الفور إحساس بالراحة والهدوء والسعادة.


3- الفلفل الحار

يعمل الطعم اللاذع للفلفل الحار على إذابة الدهون في الدم، وإنتاج مركبات تعمل على تهدئة الأعصاب.


4- الثوم

يحتوي على كمية كبيرة من معدن الكروم، الذي يؤثّر على هرمون serotonin، المعروف بأنّه المادة الكيميائيّة “السعيدة”.


5- الكرز

حيث يعرف في الغرب بـ “الأسبرين الطبيعي”؛ وذلك لانه يمنح من يتناوله شعوراً عارماً بالسعادة.


6- الموز

يحتوي على مركب كيميائي طبيعي يمنح الثقة بالنفس.

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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