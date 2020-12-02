6 أطعمة تجلب السعادة .. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ كشف الدكتور المصري جمال شعبان، عميد معهد القلب عن عدة أطعمة تجلب السعادة، وتحارب الاكتئاب وذلك نظرا لما تحتويه من مواد تساعد على رفع مستويات هرمون السيروتونين المنظم لمزاج الإنسان ، وابرز هذه الاطعمة :

اضافة اعلان



1- السبانخ

يحتوي السبانخ على حامض الفوليك، الذي يؤدي إلى انخفاض الإصابة بالتوتر والقلق.



2- الشوكولاتة

من المعروف ان الشوكولاته تحتوي على مادة الكافيين التي تعد منشطاً فعالاً للجهاز العصبي، وتفيد بالتخلّص من التعب والإجهاد، فيتولد على الفور إحساس بالراحة والهدوء والسعادة.



3- الفلفل الحار

يعمل الطعم اللاذع للفلفل الحار على إذابة الدهون في الدم، وإنتاج مركبات تعمل على تهدئة الأعصاب.



4- الثوم

يحتوي على كمية كبيرة من معدن الكروم، الذي يؤثّر على هرمون serotonin، المعروف بأنّه المادة الكيميائيّة “السعيدة”.



5- الكرز

حيث يعرف في الغرب بـ “الأسبرين الطبيعي”؛ وذلك لانه يمنح من يتناوله شعوراً عارماً بالسعادة.



6- الموز

يحتوي على مركب كيميائي طبيعي يمنح الثقة بالنفس.

المصدر : الامارات نيوز







