6 أطعمة تجلب السعادة .. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ كشف الدكتور المصري جمال شعبان، عميد معهد القلب عن عدة أطعمة تجلب السعادة، وتحارب الاكتئاب وذلك نظرا لما تحتويه من مواد تساعد على رفع مستويات هرمون السيروتونين المنظم لمزاج الإنسان ، وابرز هذه الاطعمة :
1- السبانخ
يحتوي السبانخ على حامض الفوليك، الذي يؤدي إلى انخفاض الإصابة بالتوتر والقلق.
2- الشوكولاتة
من المعروف ان الشوكولاته تحتوي على مادة الكافيين التي تعد منشطاً فعالاً للجهاز العصبي، وتفيد بالتخلّص من التعب والإجهاد، فيتولد على الفور إحساس بالراحة والهدوء والسعادة.
3- الفلفل الحار
يعمل الطعم اللاذع للفلفل الحار على إذابة الدهون في الدم، وإنتاج مركبات تعمل على تهدئة الأعصاب.
4- الثوم
يحتوي على كمية كبيرة من معدن الكروم، الذي يؤثّر على هرمون serotonin، المعروف بأنّه المادة الكيميائيّة “السعيدة”.
5- الكرز
حيث يعرف في الغرب بـ “الأسبرين الطبيعي”؛ وذلك لانه يمنح من يتناوله شعوراً عارماً بالسعادة.
6- الموز
يحتوي على مركب كيميائي طبيعي يمنح الثقة بالنفس.
المصدر : الامارات نيوز