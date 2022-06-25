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السبت، 25-06-2022 04:41 م

6 أطعمة يجب الإبتعاد عنها عند محاولة التخلص من دهون البطن

انباع نمط غذائي وحياتي صحي للتخلص من دهون البطن


الوكيل الإخباري - هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء الإصابة بدهون البطن، منها وعلى رأسها السمنة وزيادة الوزن إضافة إلى الحمل والولادة. لكن هناك أسباب أخرى لها علاقة بالغذاء والحالة النفسية وقلة الحركة، نستعرضها وإياك في موضوعنا اليوم مع التركيز بشكل أساسي على الأطعمة الواجب عليك تجنبها في حال تسعين للتخلص من دهون البطن المزعجة.

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6 أطعمة يجب الإبتعاد عنها عند محاولة التخلص من دهون البطن

البيتزا: الغنية بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة الموجودة في الجبن والنقانق وغيرها من مكونات هذا الصنف من الطعام.


النقانق: من الأطعمة المُصنعة الغنية بالدهون المشبعة التي تزيد الوزن وتراكم دهون البطن.


اللحوم الحمراء: لغناها بالدهون خاصة في حال قليها أو طبخها مع الزبدة، إضافة إلى السعرات الحرارية.


الدونات: حلويات غربية معروفة بطعمها اللذيذ، لكنها أيضاً غنية بالسعرات الحرارية وتسبب تراكم دهون البطن.


البوظة: غنية أيضاً بالسعرات الحرارية التي تزيد خطر الإصابة بالسمنة والدهون في البطن والأرداف.


رقائق الشيبس: تزيد من دهون البطن بشكل خاص ودهون الجسم بشكل عام، بسبب محتواها العالي من السعرات الحرارية والدهون المشبعة.

 

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