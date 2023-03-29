الخميس 30-03-2023
الوكيل الاخباري

الذهب عالمياً يعوض خسائره ويرتفع مع انخفاض الدولار

31 مخالفة لعدم الالتزام بالسقوف السعرية للدجاج

عائلة أردنية تقيم في الإمارات تفجع بوفاة ابنها

أزمة الشاحنات الاردنية على حدود البطحاء السعودية لم تُحل والسائقون يناشدون - فيديو وصور

وافد يتعرض للدغة من أفعى فلسطين في الأغوار.. والصقور يناشد بتأمين الأمصال

كلاب ضالة تهاجم معلمة في عمّان

استقرار أسعار الذهب في الأردن الخميس

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

ترقيات أكاديمية في جامعة البلقاء التطبيقية

حاخامات متطرفون يطالبون بذبح القرابين في ساحات الأقصى

الأربعاء، 29-03-2023 08:53 م

6 علامات تحذيرية للسرطان !

6424545b42360444fd6f5ba8


الوكيل الإخباري- يسلط MailOnline الضوء على العلامات التحذيرية لسرطان الأمعاء حتى تعرف متى تتحدث إلى أخصائي.

النزيف

قد يكون العثور على الدم في برازك أمرا مقلقا. فالدم الأحمر الفاتح يمكن أن يكون بسبب البواسير.

ولكن يمكن أيضا أن تكون قطرات الدم في البراز ناتجة عن نمو غير سرطاني يُعرف باسم الأورام الحميدة، وفقا لسرطان الأمعاء في المملكة المتحدة.

تغير في عادة الأمعاء

اضافة اعلان

 

يمكن أن تكون التغييرات في عادات الأمعاء المعتادة أيضا علامة تحذير محتملة لسرطان الأمعاء.
وقد يكون الأمر بسيطا مثل الحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض أكثر من مرة أو الشعور كما لو أنك لا تفرغ أمعائك بالكامل.
ويقول جراح القولون والمستقيم جيمس كينروس، من مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن: "أحد المؤشرات المحتملة لسرطان الأمعاء هو أي تغيير كبير في عادات التبرز - والتي يمكن أن تختلف من شخص لآخر''.



فقدان الوزن

 

دان الوزن غير المبرر لا يزال من الأمور التي يجب الانتباه إليها وذكرها لطبيبك العام.

ويمكن أن يكون هذا العرض بسبب الورم الذي يجعلك تشعر بالمرض أو الانتفاخ، كما يقول Bowel Cancer UK.

وتشرح الجمعية الخيرية أن الورم يمكن أن يسد الأمعاء أيضا، ما قد يسبب ألما في المعدة يمنعك من تناول الطعام.

 

التعب

 

يمكن أن يجعلك سرطان الأمعاء تشعر بالتعب.

ويمكن أن يكون هذا بسبب نزيف الورم داخليا، والذي يمكن أن يتطور إلى فقر الدم - عندما يكون هناك نقص في خلايا الدم الحمراء في الجسم.

وقد تشعر بالتعب الشديد وبشرتك شاحبة بسبب تأثير غير مباشر.

ألم أو نتوء

 

يعتبر وجود كتلة أو ألم في منطقة المعدة أو الممر الخلفي علامة تحذيرية لوجود ورم في الأمعاء.

وقد يكون طبيبك قادرا على الشعور بالورم، والذي يوجد بشكل أكثر شيوعا في جانبك الأيمن، وفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

وقد يجعلك تشعر بالحاجة إلى الإجهاد، حتى بعد فتح أمعائك.

وقال الدكتور كينروس: "على الرغم من أن هذا من المحتمل أن يكون حميدا، إلا أنه قد يشير إلى ورم خبيث".

 

انسداد الأمعاء

يمكن أن يحدث الألم والانتفاخ والشعور بالمرض أحيانا بسبب انسداد الأمعاء، مثل الورم.

وحذر مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة من أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض يجب أن يزوروا طبيبهم العام على الفور.

وعادة ما تكون علامة على أن السرطان قد تقدم. ويمكن أن يحدث عندما يضغط الورم على الأمعاء.

ويقول الدكتور كينروس: "يعد الاكتشاف المبكر أحد أفضل الطرق لزيادة فرص النجاة من سرطان الأمعاء".



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6960364ac467086064b2c21e0bb3b734

شد العضلة الكمثرية.. أسبابه وأعراضه

20233301249174135S

أسباب التهاب الجلد حول الفم

2222222

دراسة : الفتيات أكثر عرضة لوراثة السمنة من الامهات

1790468534-2007450-1528542293

خبراء : هذا القدر من الماء يومياً يقي من السكتة الدماغية !

10-medical-information-about-cancer-angerous-age-disease-spread-among-humans

أخصائي أورام يكشف أخطر عمر للإصابة بسرطان البروستاتا

WhatsApp Image 2023-03-30 at 11.06.40

أفضل وقت للقيلولة خلال النهار ومدتها

أخبار متعلقة
20233259125715627

دراسة : خطر سرطان الدم يرتفع مع اللحوم الحمراء المصنعة

2019_3_22_13_14_58_543

طبيب يحذر من خطورة كبيرة للافطار على الدخان

2023_3_12_20_35_3_214

7 علامات تشير الى ارتفاع الكوليسترول في الدم

2-61

دراسة : الخضروات والفواكه الملونة تقلل خطر سرطان البروستاتا

2021_2_11_17_7_0_255

كيف تفرق بين الالتهاب الرئوي وسرطان الرئة؟ .. اليك الأعراض