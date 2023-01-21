السبت 21-01-2023
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السبت، 21-01-2023 03:09 م

6 فوائد لتناول التفاح

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الوكيل الإخباري-يعتبر التفاح ثاني أغنى الفواكه بمضادات الأكسدة، التي توفر حماية ضد السرطان، والإجهاد التأكسدي الذي يضر بالحمض النووي، ووفقاً لتوصيات قسم التغذية في جامعة كاليفورنيا، يُنصح باتباع حمية التفاح والبيض، للوقاية من أمراض الربو والسكري، وتعزيز صحة العيون، لأن البيض غني بمادة الكولين المفيدة للعين، والتي تدفع الكولسترول عبر مجرى الدم.

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وبحسب موقع «ليفينغ سترونغ»، يساهم التفاح في عدة فوائد، أهمها:

توفير الألياف مما يخفض السمنة

يحتوي فيتامين «سي» ويقوي المناعة

قشر التفاح يحوي مواد تخفض الإجهاد

مضادات أكسدة عالية الجودة

بروتين يعزز بناء الأنسجة والعضلات

مغذيات تساعد على استقلاب الدهون

عكاظ

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