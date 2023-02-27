6 مؤشرات على ضرورة إزالة الشمع الزائد من أذنيك

الوكيل الإخباري- كشف خبير في السمع عن مجموعة من العلامات التي تدل على أن لديك الكثير من شمع الأذن والذي يجب إزالته.



وذكر روب أورميرود، رئيس قسم السمعيات في بايفيلدز للبصريات وأخصائيي السمع، أن هناك ست علامات تدل على أن لديك الكثير من شمع الأذن. ويمكن أن يؤدي الطقس البارد إلى تراكم شمع الأذن، لذلك يمكن أن يشعر الكثير من الناس "بامتلاء الأذن". السبب الآخر وراء تراكم شمع الأذن هو "ارتداء معدات داخل الأذن".

وأوضح أورميرود أن "الأشخاص الذين يرتدون أدوات مساعدة للسمع أو سدادات أذن أو سماعات داخل الأذن من المرجح أن ينتجوا المزيد من شمع الأذن".

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وإذا كنت تعاني من طنين الأذن، وهو "سماع رنين أو أزيز"، فقد يكون لديك الكثير من شمع الأذن. وطنين الأذن هو مصطلح لسماع الأصوات التي تأتي من داخل جسمك، وليس من مصدر خارجي. ويجب أن ترى طبيبك إذا كنت تسمع أصواتاً باستمرار أو بانتظام مثل أزيز أو رنين أو طنين في أذنيك.



وقال أورميرود "مع تقدم العمر، يميل شمع الأذن لدينا إلى أن يصبح أكثر صلابة وأكثر إزعاجاً، مما قد يتسبب في حدوث مضاعفات على السمع. ويمكنك فحص أذنيك لمعرفة ما إذا كانت المشكلة ناجمة عن حالة يمكنهم علاجها بسهولة، مثل التهاب الأذن أو تراكم شمع الأذن".



وأضاف أورميرود أن علامة أخرى محتملة لتراكم شمع الأذن بشكل مفرط هي "الآذان المسدودة". وفي حين أن تراكم شمع الأذن يمكن أن يقلل من قدرة الشخص على السمع، فإنه يمكن أن يؤدي أيضاً إلى عدم الراحة في الأذن، وقد يؤدي تراكم شمع الأذن إلى "تهيج قناة الأذن"، والأشخاص الذين لديهم قنوات أذن ضيقة هم أكثر عرضة لمثل هذه المضاعفات".



وينتج بعض الناس شمع الأذن بشكل طبيعي أكثر من غيرهم، وهو أمر طبيعي تماماً، وإذا كنت تعاني من زيادة في شمع الأذن، فقد يكون من المغري محاولة إزالته في المنزل باستخدام قطعة قطن. لكنه أورميرود حذر من أن هذا يمكن أن يسبب ضررا للأذن. ويمكن أن يتسبب الناس عن غير قصد في مشاكل في الأذن عن طريق "دفع الشمع إلى أسفل قناة الأذن ببرعم قطني".



وقال أورميرود "تذكر أن بعض شمع الأذن مفيد، ولكن إذا لم تكن متأكداً، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو الخضوع للفحص من قبل أخصائي السمع المحلي أو طبيبك العام. هناك عدد من التقنيات التي سيستخدمها أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك، بما في ذلك الشفط الدقيق لإزالة الشمع".



ست علامات تدل على زيادة تراكم شمع الأذن، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:



الشعور بامتلاء الأذن

الطنين

انسداد الأذن

فقدان السمع

ألم الأذن

تهيج في قناة الأذن

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