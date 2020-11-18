6 نصائح للوقاية من التهابات العين

الوكيل الإخباري _ يعد التهاب العين من اكثر المشاكل الشائعة التي يعاني منها العديد من الاشخاص، نتيجة دخول جسم غريب في العين أو الجفاف، مما يؤدي الى الحكة الشديدة ، واحمرار العين، وعدم وضوح الرؤية، لذا تعرف على ابرز النصائح للوقاية من تهيج العين :
الجلوس بعيدًا عن الشاشة
تمارين العين
ترطيب العين
تنظيف شاشة الهاتف
ارتداء نظارة واقية
العدسات اللاصقة
المصدر : الكونسلتو
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