6 نصائح للوقاية من التهابات العين

الوكيل الإخباري _ يعد التهاب العين من اكثر المشاكل الشائعة التي يعاني منها العديد من الاشخاص، نتيجة دخول جسم غريب في العين أو الجفاف، مما يؤدي الى الحكة الشديدة ، واحمرار العين، وعدم وضوح الرؤية، لذا تعرف على ابرز النصائح للوقاية من تهيج العين :



الجلوس بعيدًا عن الشاشة

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تمارين العين

ترطيب العين

تنظيف شاشة الهاتف

ارتداء نظارة واقية

العدسات اللاصقة



المصدر : الكونسلتو

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