67 دقيقة في الهواء الطلق لإعادة الشحن العقلي

الوكيل الإخباري - قالت دراسة جديدة إن الأشخاص يحتاجون إلى قضاء 67 دقيقة في الهواء الطلق كل يوم ليشعروا بالانتعاش.



ووجد الاستطلاع الذي أجراه مركز "تاكر ريسيرش" بمشاركة ألفي شخص في الولايات المتحدة، أن 68% ممن أمضوا وقتاً في الخارج قالوا إن ذلك يريحهم، وإن 66% قالوا إنه يضعهم في مزاج أفضل.

اضافة اعلان



من ناحية أخرى، فإن قضاء المزيد من الوقت في الداخل يمكن أن يؤدي إلى مشاعر الاكتئاب بحسب 38% من المشاركين، والقلق وفق 33% منهم، والوحدة 32% منهم.



ووفق "ستادي فايندز"، قال ما يقرب من 6 من كل 10 أشخاص (58%) إنهم سوف يصابون بالجنون بعد قضاء الكثير من الوقت في الداخل، مع متوسط عتبة الوقت الداخلي بلغت 10 ساعات ونصف.



وأفاد 4 من كل 10 تم استطلاعهم (42%) أنهم بحاجة إلى حجز رحلة "للهروب" مرة واحدة على الأقل كل 6 أشهر.

24

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة