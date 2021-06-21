7 طرق سحرية للحصول على مناعة قوية

الوكيل الاخباري - يجب أن تحارب أجسامنا الجراثيم والبكتيريا والالتهابات بشكل يومي، وجهاز المناعة هو المسؤول عن منع كل هذه الكائنات غير المرغوب فيها من دخول أجسامنا.

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جهاز المناعة لدينا هو دفاع طبيعي يمنعنا من الإصابة بالأمراض، إذ أن هناك شبكة واسعة من الخلايا والأنسجة التي تبحث عن الغزاة وتهاجمهم إذا حاولوا إحداث أي ضرر.



ومع ذلك فإن هناك العديد من العوامل الرئيسية التي تلعب دورا مهما في بناء مناعتنا، مثل التغذية والتمارين الرياضية.

* إليك بعض التغييرات المهمة التي تحتاج إلى إجرائها لتقوية دفاعاتك الطبيعية:

- تناول المزيد من الأطعمة النباتية الكاملة.

- تناول الدهون الصحية.

- خذ قسطا كافيا من الراحة.

- مارس التمارين الرياضية المعتدلة.

- الحد من تناول السكريات المضافة.

- تناول المزيد من الأطعمة المخمرة.

- التخلص من التوتر.

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