7 طرق للتخلص من الإرهاق

الوكيل الإخباري- يعاني الكثيرون من التعب والإرهاق في حياتهم اليومية في وقتنا الحاضر نتيجة أعباء العمل والمسؤوليات الكثيرة، مما قد يؤثر على رفاهيتهم النفسية والعقلية على المدى البعيد. لذا لا بد من اتخاذ بعض الإجراءات التي تقلل من التعب والحفاظ على صحة نفسية جيدة.



فيما يلي مجموعة من النصائح التي أوردتها المرشدة الصحية كارينا أنترام في كتابها “تخلص من الإرهاق”، وفق ما أورد موقع “ميترو” الإلكتروني:







النظام الغذائي

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بحسب كارينا فإن تناول الأطعمة المناسبة يساعد الجسم وجهاز المناعة والأمعاء، إضافة إلى تغذية العقل، وتنصح بإضافة مزيج من المكسرات والبذور إلى العصيدة أو العصائر أو السلطات للتخلص من الشعور المستمر بالتعب.







صحة الأمعاء



تقول كارينا إن صحة الأمعاء مهمة للغاية للصحة العقلية، لذا لا بد من التركيز على الأطعمة النباتية والمحمرة التي تحتوي على البكتريا المفيدة للأمعاء. كما تنصح الخبيرة، باستخدام تقنيات تقليل التوتر مثل تمارين التنفس التي تقلل التوتر في الأمعاء.







النوم وممارسة الرياضة



النوم وممارسة الرياضة هما عاملان أساسيان يحتاجهما المرء للتخلص من التعب وتحقيق المزيد من الرفاهية النفسية. تنصح كارينا بالحصول على كمية نوم كافية والخلود للنوم في وقت منتظم، إضافة إلى ممارسة الرياضة لأنها تؤثر إيجاباً على الرفاهية النفسية، وتساعد في زيادة مرونة الجسم.







قم بإنشاء مجموعة من الأدوات



بحسب كارينا فإن الموارد والأدوات التي يمكنها تقليل الشعور بالتعب عديدة ومتنوعة مثل الوجبات الخفيفة الغنية بالمغذيات، أو الاستماع للموسيقى لتحسين المزاج وتنشيط الذهن أو القراءة، أو الذهاب في نزهة.





استغل قوة عقلك



تعد هذه الخطوة من أهم الخطوات التي تساعد في تخفيف الشعور بالإرهاق وتحسين الصحة العقلية. وتقول كارينا إنه لا فائدة من تطبيق النصائح الأخرى إذا لم يكن لدى الإنسان قدرة على إدارة عقله واستغلال قوته.







تحديد هدف في الحياة



يمكن تحديد هدفك في أي عمر وفي أي مرحلة من مراحل الحياة، وهو عامل محفز للإنسان للوصل إلى مبتغاه. ورغم أن تحقيق الهدف قد يتطلب جهوداً مضنية، إلا أنك ستشعر بالراحة والسعادة عند تحقيقه.





تناول مرق العظام



تقول كارينا، إن مرق العظام مفيد للأمعاء والبشرة والأظافر نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الكولاجين. إضافة إلى ذلك تنصح بتناول الأرز البني والخضروات كوجبة خفيفة مغذية تساهم في تحسين الصحة.

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