الأحد 04-12-2022
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الأحد، 04-12-2022 03:29 م

8 أسباب قد تؤدي إلى فقر الدم..ما هي؟

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الوكيل الإخباري-لا تنحصر أعراض فقر الدم بالإرهاق، أو الخمول فقط، إذ يمكن لفقر الدم أن يتسبب أيضًا بتساقط الشعر، وفقدان القدرة على التركيز، وغيرها من الأعراض.

وينتج فقر الدم بسبب التراجع في عدد كريات الدم الحمراء المسؤولة عن نقل الأوكسجين من الرئة إلى كافة أجزاء الجسم، وعادةً ما يتسبب نقص الحديد في الجسم بهذه الحالة.

وسلّط الحساب الرسمي لمدينة الملك سعود الطبية بتغريدة عبر "تويتر" الضوء على الأسباب التي تؤدي إلى فقر الدم، وأبرزها:

البواسير
قرحة المعدة والاثني عشر
المعالجة بالأسبرين
دوالي المريء
سرطان القولون والمعدة
الديدان
وجود ألياف في الرحم
التبرع بالدم بشكلٍ متكرر

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وأشار الدليل أيضًا إلى سلوكيات غذائية تؤثّر بشكلٍ إيجابي على جهازك الهضمي، وتتضمن المضغ الجيد للطعام، إذ يسهل عملية الهضم، وتنظيم الوجبات، والإكثار من شرب الماء.

سي ان ان

 




 

 


 

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