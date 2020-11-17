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الثلاثاء، 17-11-2020 01:19 م

8 أطعمة تسبب الحموضة.. إليك بدائلها الطبيعية

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الوكيل الإخباري _ تعد حموضة المعدة من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، نتيجة لارتجاع أحماض المعدة إلى المريء، مما يؤدي إلى الشعور بألم وحرقان في منطقة أسفل الصدر ، لذا يجب اتباع نظام غذائي صحي خالٍ الأطعمة التي تتسبب في حموضة المعدة ، تعرف عليها :

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أطعمة تسبب الحموضة

 

 1- الأطعمة الدسمة


2- النعناع


3- الحمضيات


4- الشوكولاتة


5- الأطعمة الحارة


6- البصل


7- الكافيين


8- الحليب


أطعمة تخفف الحموضة


الزنجبيل

 

الموز والبطيخ

 

الخضروات

 

الشوفان

 

البطاطس

 

المصدر : الكونسلتو 

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