8 أطعمة تسبب الحموضة.. إليك بدائلها الطبيعية

الوكيل الإخباري _ تعد حموضة المعدة من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، نتيجة لارتجاع أحماض المعدة إلى المريء، مما يؤدي إلى الشعور بألم وحرقان في منطقة أسفل الصدر ، لذا يجب اتباع نظام غذائي صحي خالٍ الأطعمة التي تتسبب في حموضة المعدة ، تعرف عليها :
أطعمة تسبب الحموضة
1- الأطعمة الدسمة
2- النعناع
3- الحمضيات
4- الشوكولاتة
5- الأطعمة الحارة
6- البصل
7- الكافيين
8- الحليب
أطعمة تخفف الحموضة
الزنجبيل
الموز والبطيخ
الخضروات
الشوفان
البطاطس
المصدر : الكونسلتو
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