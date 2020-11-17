8 أطعمة تسبب الحموضة.. إليك بدائلها الطبيعية

الوكيل الإخباري _ تعد حموضة المعدة من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، نتيجة لارتجاع أحماض المعدة إلى المريء، مما يؤدي إلى الشعور بألم وحرقان في منطقة أسفل الصدر ، لذا يجب اتباع نظام غذائي صحي خالٍ الأطعمة التي تتسبب في حموضة المعدة ، تعرف عليها :

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أطعمة تسبب الحموضة

1- الأطعمة الدسمة



2- النعناع



3- الحمضيات



4- الشوكولاتة



5- الأطعمة الحارة



6- البصل



7- الكافيين



8- الحليب





أطعمة تخفف الحموضة



الزنجبيل

الموز والبطيخ

الخضروات

الشوفان

البطاطس

المصدر : الكونسلتو

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