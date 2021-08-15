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الأحد، 15-08-2021 11:02 ص

9 طرق طبيعية تطرد السموم من الجسم .. منها شرب الماء

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الوكيل الاخباري - يحتاج الجسم لإزالة السموم والتخلص منها وتطهيره مما علق فيه من العناصر المسببة للأمراض والمؤذية للصحة، بالإضافة إلى التغذية الصحية واتباع نمط حياة صحي.

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وذكر موقع "أونلي ماي هيلث" عددا من الطرق الطبيعية لطرد وتطهير الجسم من السموم مثل:

تؤدي ممارسة الرياضة بشكل منتظم إلى التعرق الذي يساعد في التخلص من السموم عن طريق الجلد، كما تحافظ التمارين الرياضية على اللياقة البدنية والصحة، ويفيد شرب الكثير من الماء، بالإضافة إلى السوائل الأخرى مثل عصائر الفاكهة الطبيعية وماء الليمون وماء جوز الهند، في التخلص من السموم وتطهير الجسم، وخاصة عند الصباح الباكر.

تتمتع البروبيوتيك والبريبايوتكس بالقدرة على مكافحة كمية جيدة من السموم، كما يمكن أن تحسن من امتصاص العناصر الغذائية في الجسم، وينصح خبراء التغذية بتضمين الأغذية التي تعمل على تعزيز صحة الأمعاء وتطهير القولون، مثل: الموز والبصل والخبز واللبن والمخللات في النظام الغذائي، كما يمكن تناول الخضار الخضراء مثل السبانخ وبراعم بروكسل والهليون واللفت والكرنب الأخضر والكراث والبازلاء كل يوم. 


يعطي الصيام استراحة للجهاز الهضمي ويساعد الجسم على تجديد طاقته ونشاطه، ولهذا فإنه من المفيد تناول الفاكهة والخضروات والسوائل فقط لمدة يوم أو يومين في الأسبوع، ويشجع الخبراء أيضا على التقليل من تناول الملح الذي يسبب احتباس السوائل والانتفاخ، بالإضافة إلى تقليل تناول السكر والأطعمة المصنعة وتناول الأطعمة الغنية بمضادات الالتهاب.


يتطلب التخلص من السموم من الجسم الحصول على نوم مناسب مع إجراء تغييرات في النظام الغذائي، لأن العقل يستمر في العمل براحة أثناء النوم ويقوم بطرد السموم من الجسم بفعالية أكبر.


وينصح الخبراء بتناول الشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل تلف الخلايا، وطرد السموم من الجسم، ويعد الشاي الأسود يعد أيضا خيارا جيدا لأنه يوفر العديد من الفوائد الإضافية الأخرى.


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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