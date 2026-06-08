أخصائية توصي بمتابعة الكوليسترول لحماية صحة العين

وأشارت إلى أن ارتفاع ضغط الدم واضطرابات الكوليسترول وغيرها من المشكلات الصحية يمكن أن تؤثر على شبكية العين والعصب البصري، لافتة إلى أن طبيب العيون قد يكون في بعض الحالات أول من يكتشف علامات تشير إلى إجهاد أو تضرر الأوعية الدموية خلال الفحص.
وأكدت على أهمية إجراء فحص دوري لقاع العين، خاصة لدى مرضى السكري، حتى في حال عدم وجود أي تغيرات ملحوظة في مستوى الإبصار.
كما شددت على أن الكثير من المرضى يفصلون بين صحة العين وصحتهم العامة، رغم أن التغيرات الناتجة عن السكري في شبكية العين قد تتطور لفترة طويلة دون ظهور أعراض واضحة.
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