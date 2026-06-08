أخصائية توصي بمتابعة الكوليسترول لحماية صحة العين

الوكيل الإخباري- تشير أخصائية طب وجراحة العيون الدكتورة زارينا كوراتشينوفا إلى أهمية متابعة مستوى الكوليسترول في الدم بشكل منتظم، نظرا لدوره في التأثير على صحة الجسم بشكل عام.

اضافة اعلان