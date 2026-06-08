الإثنين 2026-06-08 11:06 م

أخصائية توصي بمتابعة الكوليسترول لحماية صحة العين

أخصائية توصي بمتابعة الكوليسترول لحماية صحة العين
تعبيرية
 
الإثنين، 08-06-2026 10:33 م

الوكيل الإخباري-   تشير أخصائية طب وجراحة العيون الدكتورة زارينا كوراتشينوفا إلى أهمية متابعة مستوى الكوليسترول في الدم بشكل منتظم، نظرا لدوره في التأثير على صحة الجسم بشكل عام.

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وأوضحت الطبيبة أنه من الضروري أيضا متابعة تطور الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، نظرا لتأثيرها السلبي على صحة شبكية العين. وأضافت أن العين ترتبط ارتباطا وثيقا بصحة الأوعية الدموية والتمثيل الغذائي في الجسم، ما يجعل أي اضطرابات في هذه الأنظمة ذات انعكاسات مباشرة على النظر.

وأشارت إلى أن ارتفاع ضغط الدم واضطرابات الكوليسترول وغيرها من المشكلات الصحية يمكن أن تؤثر على شبكية العين والعصب البصري، لافتة إلى أن طبيب العيون قد يكون في بعض الحالات أول من يكتشف علامات تشير إلى إجهاد أو تضرر الأوعية الدموية خلال الفحص.

وأكدت على أهمية إجراء فحص دوري لقاع العين، خاصة لدى مرضى السكري، حتى في حال عدم وجود أي تغيرات ملحوظة في مستوى الإبصار.

كما شددت على أن الكثير من المرضى يفصلون بين صحة العين وصحتهم العامة، رغم أن التغيرات الناتجة عن السكري في شبكية العين قد تتطور لفترة طويلة دون ظهور أعراض واضحة.

 
 


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