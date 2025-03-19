أخطاء شائعة في وجبة الإفطار قد تعيق فقدان الوزن خلال رمضان

الوكيل الإخباري- لعب وجبة الإفطار خلال شهر رمضان دورًا مهمًا في تحقيق أهداف فقدان الوزن، لكن بعض العادات الغذائية قد تتحول إلى عقبات رئيسية تؤدي إلى تخزين الدهون وزيادة السعرات الحرارية دون أن تشعر.

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في هذا التقرير، يستعرض "الكونسلتو" 7 أخطاء شائعة قد تكون السبب وراء فشل محاولات التخلص من الوزن الزائد، وفقًا لموقع "Health".



1. القهوة المحلاة

تعد المشروبات الغنية بالسكر مثل القهوة المضاف إليها الكريمة والنكهات من العوامل التي تعرقل فقدان الوزن. تحتوي هذه المشروبات على كميات مرتفعة من السكر، مما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.



2. تناول كميات قليلة من الألياف

الألياف تعزز الشعور بالشبع وتحسن الهضم. يفضل تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة، الشوفان، والفاكهة بدلاً من الخيارات منخفضة القيمة الغذائية.



3. عدم الحصول على البروتين

البروتين ضروري للتحكم في الشهية ويعزز الشعور بالشبع لفترات أطول. من الأفضل إضافة مصادر غنية بالبروتين مثل البيض، الزبادي اليوناني، الحبوب الكاملة، والحليب في وجبة الإفطار لضمان توازن العناصر الغذائية.



4. الاعتماد على وجبات خفيفة غير مغذية

تناول المخبوزات الجاهزة مثل الكعك ورقائق البطاطس قد يعطي طاقة مؤقتة، لكنه لا يمد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية. من الأفضل استبدالها بمكملات غذائية مثل المكسرات، الزبادي، أو الفواكه الطازجة.



5. تجنب الدهون الصحية

تجنب الدهون الصحية قد يؤدي إلى الشعور بالجوع بسرعة. الدهون الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون تساعد على زيادة الشبع ودعم امتصاص الفيتامينات، مما يجعلها عنصرًا مهمًا في أي وجبة إفطار متوازنة.



6. تناول كميات غير كافية من الطعام

تناول وجبة إفطار صغيرة قد يؤدي إلى الشعور بالجوع لاحقًا، مما يزيد من احتمالية تناول وجبات غير صحية خلال اليوم. من المهم تحقيق توازن بين البروتين، الألياف، والدهون الصحية لضمان الشبع وتجنب الإفراط في الأكل لاحقًا.



7. إهمال شرب الماء

عدم شرب كمية كافية من الماء قد يؤدي إلى الجفاف، مما يسبب التعب والجوع الوهمي. يساعد شرب الماء قبل الوجبات في تعزيز الشعور بالشبع وتقليل استهلاك السعرات الحرارية، مما يجعله عاملاً مهمًا في دعم فقدان الوزن.