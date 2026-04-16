الخميس 2026-04-16 12:20 م

أخيرا.. العالم يعترف رسمياً بالنوع الخامس من السكري

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 16-04-2026 10:43 ص
الوكيل الإخباري-   اعترف الاتحاد الدولي للسكري رسميًا بوجود نوع خامس من المرض، بعد عقود من الجدل العلمي حول طبيعته وتشخيصه، ويُعتقد أن هذا النوع قد يصيب نحو 25 مليون شخص حول العالم، خاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.اضافة اعلان


وتشير البيانات إلى أن هذا النوع، المعروف سابقًا باسم "السكري المرتبط بسوء التغذية"، يختلف جذريًا عن الأنواع التقليدية، بحسب تقرير نشره موقع ScienceAlert العلمي.

وتنقسم أنواع السكري المعروفة حاليًا إلى عدة فئات رئيسية، لكل منها آلية مختلفة. فالنوع الأول يُعد مرضًا مناعيًا يهاجم فيه الجسم خلايا البنكرياس المنتجة للإنسولين، بينما يرتبط النوع الثاني بمقاومة الجسم للإنسولين، وغالبًا ما يرتبط بنمط الحياة.

أما النوع الثالث (3c) فيظهر نتيجة تلف البنكرياس بسبب أمراض أو إصابات، في حين يحدث سكري الحمل (النوع الرابع) نتيجة تغيرات هرمونية مؤقتة خلال فترة الحمل.

ويأتي النوع الخامس، الذي تم الاعتراف به مؤخرًا، كحالة مختلفة تنجم عن نقص التغذية المزمن، ما يؤثر في قدرة البنكرياس على إنتاج الإنسولين بشكل طبيعي.
 
 


البنك المركزي: الجهاز المصرفي وافق على تسهيلات جديدة بـ2.656 مليار دينار منذ بداية العام

البنك المركزي: الجهاز المصرفي وافق على تسهيلات جديدة بـ2.656 مليار دينار منذ بداية العام

مسؤولة إسرائيلية: نتنياهو سيتحدث إلى الرئيس اللبناني

شركة أدوية الحكمة تتبرع بشحنة أدوية طارئة بقيمة مليون دولار أمريكي دعماً للشعب اللبناني

