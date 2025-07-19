أدوية تصبح خطيرة في الطقس الحار

الوكيل الإخباري- مع تجاوز الحرارة 34°C في بريطانيا، حذّرت السلطات الصحية من أن بعض الأدوية قد تفقد فاعليتها أو تُصبح خطيرة عند تعرضها للحرارة المرتفعة، خصوصًا إذا تُركت في السيارات أو تحت الشمس.

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أبرز الأدوية الحساسة للحرارة:

الإنسولين

بخاخات الربو

المضادات الحيوية السائلة

اللاصقات الهرمونية

حقن الإيبينفرين

أقراص الأدوية العادية



نصائح للحفاظ على سلامة الأدوية:

خزنها في درجة حرارة أقل من 25°C

لا تتركها في السيارة أو في أماكن معرضة للشمس

استخدم حقيبة مبردة عند التنقل

راقب تغير لون أو شكل الدواء



أجهزة طبية قد تتأثر:

مقاييس السكر

شرائط الفحص



انتبه:

بعض الأدوية تُزيد خطر الجفاف أو تجعل الجلد أكثر حساسية للشمس مثل:

مدرات البول

مضادات الاكتئاب

الميثوتركسات



إذا لاحظت ضعفًا في فعالية الدواء أو أعراضًا غير معتادة، راجع طبيبك فورًا.