أدوية تصبح خطيرة في الطقس الحار

أبرز الأدوية الحساسة للحرارة:
الإنسولين
بخاخات الربو
المضادات الحيوية السائلة
اللاصقات الهرمونية
حقن الإيبينفرين
أقراص الأدوية العادية
نصائح للحفاظ على سلامة الأدوية:
خزنها في درجة حرارة أقل من 25°C
لا تتركها في السيارة أو في أماكن معرضة للشمس
استخدم حقيبة مبردة عند التنقل
راقب تغير لون أو شكل الدواء
أجهزة طبية قد تتأثر:
مقاييس السكر
شرائط الفحص
انتبه:
بعض الأدوية تُزيد خطر الجفاف أو تجعل الجلد أكثر حساسية للشمس مثل:
مدرات البول
مضادات الاكتئاب
الميثوتركسات
إذا لاحظت ضعفًا في فعالية الدواء أو أعراضًا غير معتادة، راجع طبيبك فورًا.
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