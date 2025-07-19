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أدوية تصبح خطيرة في الطقس الحار

لى
تعبيرية
 
السبت، 19-07-2025 02:57 م

الوكيل الإخباري-   مع تجاوز الحرارة 34°C في بريطانيا، حذّرت السلطات الصحية من أن بعض الأدوية قد تفقد فاعليتها أو تُصبح خطيرة عند تعرضها للحرارة المرتفعة، خصوصًا إذا تُركت في السيارات أو تحت الشمس.

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أبرز الأدوية الحساسة للحرارة:
الإنسولين
بخاخات الربو
المضادات الحيوية السائلة
اللاصقات الهرمونية
حقن الإيبينفرين
أقراص الأدوية العادية


نصائح للحفاظ على سلامة الأدوية:
خزنها في درجة حرارة أقل من 25°C
لا تتركها في السيارة أو في أماكن معرضة للشمس
استخدم حقيبة مبردة عند التنقل
راقب تغير لون أو شكل الدواء


أجهزة طبية قد تتأثر:
مقاييس السكر
شرائط الفحص


انتبه:
بعض الأدوية تُزيد خطر الجفاف أو تجعل الجلد أكثر حساسية للشمس مثل:
مدرات البول
مضادات الاكتئاب
الميثوتركسات


إذا لاحظت ضعفًا في فعالية الدواء أو أعراضًا غير معتادة، راجع طبيبك فورًا.

 

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gnews

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