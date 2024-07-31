أدوية لا ينبغي تناولها مع القهوة أبدا

الوكيل الإخباري - يعد الاستيقاظ في الصباح لتناول الإفطار والقهوة وتعاطي الأدوية جزءا أساسيا من روتين الصباح للكثيرين. لكن يجب الانتباه إلى أن تناول بعض الأدوية إلى جانب فنجان القهوة الصباحي ربما يؤدي إلى آثار جانبية كارثية ومضاعفات شديدة، بما يشمل ارتفاع ضغط الدم والنزيف غير المنضبط.

كشف خبراء صيدلة في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن الأدوية الشائعة التي يمكن أن تتفاعل مع القهوة والمشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين، كما يلي:



1. مضادات الاكتئاب

تأتي مضادات الاكتئاب بقائمة طويلة من الآثار الجانبية، ويمكن أن يجعل بعضها من الصعب شرب القهوة في الصباح.

قالت الدكتورة جينيفر بورغوا، الصيدلانية وخبيرة الصحة، يمكن أن يتفاعل الكافيين مع هذه الأدوية، مما قد يتسبب في ارتفاع خطير في ضغط الدم.



2. أدوية البرد والحساسية

يستخدم ملايين البالغين حول العالم أدوية البرد والحساسية، التي لا تستلزم وصفة طبية لمعالجة الأعراض، ولكن من المعروف أن العديد من هذه الأدوية تحتوي على مادة السودوإيفيدرين المنشطة، والتي تعمل على تضييق الأوعية الدموية في الممرات الأنفية لتقليل التورم والاحتقان.

وقالت الدكتورة هاملتون إن شرب القهوة إلى جانب هذه الأدوية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم هذه الأعراض ويجعل الشخص يصاب بالتوتر والقلق.





3. أدوية مرض السكري

على الرغم من أن الأنسولين لا يتفاعل بشكل مباشر مع الكافيين، إلا أنه يمكن أن يتعارض مع تناول القهوة في الصباح. قالت الدكتورة هاملتون: "يبدو الأمر وكأن الشخص عندما يشرب القهوة، فإنه يزيد من نسبة السكر في الدم، وخاصة إذا كانت تحتوي على كريمة وسكر أيضًا"، شارحة أن تناول قهوة الصباح بهذه الطريقة سيؤدي إلى ارتفاع "سكر الدم، ويجعل الدواء أقل فعالية".

4. أدوية سيولة الدم

إن عقار الوارفارين هو الأقدم والأكثر شيوعًا، ويمثل حوالي ربع وصفات مميعات الدم في العديد من بلدان العالم.

قالت الدكتورة هاملتون إن الكافيين يمكن أن يمنع تحلل مميعات الدم، مما يترك المزيد من الدواء باقيًا في الجسم، موضحة أنها حالة خطيرة بشكل خاص، حيث إن تناول الكثير من الدواء ربما يؤدي إلى نزيف مفرط، حتى من الإصابات البسيطة مثل قطع الورق.



5. أدوية ضغط الدم

يتناول مئات الملايين حول العالم أدوية مخصصة لخفض ضغط الدم ومنع تأثير هرمون الأدرينالين، والتي تساعد على تحسين تدفق الدم وخفض معدل ضربات القلب.

قالت الدكتورة هاملتون: "تعمل حاصرات بيتا على خفض معدل ضربات القلب حتى لا يضطر القلب إلى العمل بقوة. ولكن عندما يشرب المريض القهوة أو أي مشروبات تحتوي على الكافيين، فإنها تزيد من معدل ضربات القلب وتزيد في النهاية من ضغط الدم. إنه تفاعل غير مباشر مع الدواء، ولكنه أشبه بمقاومة حاصرات بيتا".



6. أدوية الغدة الدرقية

يعد ليفوثيروكسين، المصمم لعلاج قصور الغدة الدرقية - قصور الغدة الدرقية، أحد أكثر الأدوية الموصوفة في أمريكا، بإجمالي 23 مليون وصفة طبية سنويًا.

حذرت دكتورة هاملتون من أن تناول هذه الأدوية مع أي نوع من الطعام أو الماء - بما يشمل القهوة - يمكن أن يقلل من كمية الدواء التي يمتصها الجسم.



7. أدوية الزهايمر

تمنع الأدوية المستخدمة لعلاج أعراض الاضطراب، والتي تسمى مثبطات الكولينستريز، انهيار الأستيل كولين، وهي مادة كيميائية تساعد في تكوين الذاكرة والتفكير. إلى ذلك، فإن تناول هذه الأدوية مع القهوة يضيق حاجز الدم في الدماغ، مما يجعل من الصعب وصول الدواء إلى الدماغ، مما يقلل من الفعالية".



8. أدوية هشاشة العظام

إن هشاشة العظام هي حالة تصبح فيها العظام ضعيفة أو هشة بمرور الوقت، مما يتسبب حتى في حدوث ضغوط بسيطة مثل السعال لكسرها. يتناول الملايين من البشر فوق سن الخمسين أدوية مثل الريسندرونات والإيباندرونات لإبطاء تحلل العظام.

وعلى غرار أدوية الغدة الدرقية، فإن تناول هذه الأدوية مع القهوة يمكن أن يتسبب في عدم امتصاصها بشكل صحيح من قبل الجسم، مما يجعلها أقل فعالية. وتنصح دكتورة هاملتون بالانتظار لمدة ساعتين تقريبًا لشرب القهوة أو تناول الطعام.



9. أدوية الربو

يعتمد العديد من مرضى الربو على موسعات الشعب الهوائية، وهي فئة من الأدوية الموصوفة التي تعمل على استرخاء وتوسيع مجاري الهواء. ولكن تبين أن خلط موسعات الشعب الهوائية مثل الأمينوفيلين والثيوفيلين مع القهوة ربما يؤدي إلى تفاقم الآثار الجانبية للدواء مثل التهيج والأرق.



10. أدوية اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

تساعد أدوية علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في تنظيم الناقلات العصبية مثل الدوبامين والنورادرينالين لتحسين التركيز والانتباه والتحكم في النبضات. لذلك، فإن تناول أدوية مثل أديرال وريتالين مع القهوة قد يجعلها أقل فعالية ويؤدي إلى زيادة النشاط المفرط.



11. مضادات الذهان

تشمل بعض الأمثلة الأكثر شيوعًا على مضادات الذهان كلوزابين وريسبيريدون وأولانزابين، والتي توصف عادةً لحالات صحية خطيرة مثل الفصام والاضطراب ثنائي القطب.

تعمل هذه الأدوية عن طريق تنظيم النواقل العصبية مثل الدوبامين والسيروتونين للتخفيف من الأعراض مثل الهلوسة.

حذرت دكتورة هاملتون من أن القهوة يمكن أن تقلل من كمية الدواء التي يمتصها الجسم. وإذا كان الشخص يعاني من الهوس، فلن تتمكن الأدوية من إخراجه منه. وتوصي بالابتعاد عن القهوة تمامًا إذا كان المريض يعاني من نوبة هوس.