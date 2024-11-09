أسباب ألم الصدر عند السعال

للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت الجمعية الألمانية للطب العام وطب الأسرة أن الشعور بألم في الصدر عند السعال له عدة أسباب، أبرزها التهاب الشعب الهوائية الحاد، والسعال الديكي، والربو، والتهاب الجنبة (البطانة المحيطة بالرئة)، والالتهاب الرئوي، والانسداد الرئوي، واسترواح الصدر (انكماش الرئتين).
وتشمل الأسباب أيضاً مرض الارتجاع المريئي، وأمراض القلب، والأورام، بالإضافة إلى الإصابات مثل كسور الضلوع.
وأشارت الجمعية إلى أن الشعور بألم في الصدر عند السعال يستلزم في جميع الحالات استشارة الطبيب، مشددة على ضرورة القيام بذلك بشكل عاجل إذا كان الألم مصحوباً بأعراض أخرى مثل البلغم الدموي، ومشاكل التنفس، والصفير المصاحب للتنفس، والحمى الشديدة، والقشعريرة، بالإضافة إلى التعب الشديد والشعور العام بالإعياء.
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