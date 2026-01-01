الجمعة 2026-01-02 12:09 ص

أسباب احمرار الوجه أمام الآخرين وطرق التعامل معه

الخميس، 01-01-2026

الوكيل الإخباري- توضح الدكتورة أماندا ماير، من قسم التشريح وعلم الأمراض بكلية الطب وطب الأسنان في جامعة جيمس كوك الأسترالية، أسباب احمرار الوجه أمام الآخرين وطرق التعامل معه والتخفيف منه.

ووفقا للدكتورة، يحدث التدفق السريع للدم إلى جلد الأذنين أو الوجه أو الرقبة أو الصدر نتيجة تنشيط الجهاز العصبي الودي.

وتوضح: "عادة ما يؤدي إفراز الأدرينالين إلى تضييق الأوعية الدموية، ولكن في الوجه يحدث العكس، حيث تتسع الأوعية ويزداد تدفق الدم إلى الجلد، فيبدو الوجه محمّرا."


وتشير الطبيبة إلى أن تدفق الدم إلى الوجه، رغم ارتباطه برد فعل الجسم تجاه التوتر، لا يشير بالضرورة إلى وجود خطر. بل يُرجح أنه تعبير اجتماعي عن الخجل أو الإحراج، تطوّر مع الإنسان خلال مراحل التطور.


وتؤكد الدكتورة ماير أن إيقاف تدفق الدم إلى الوجه أمر مستحيل، لكنه عادة ما يقل مع التقدم في العمر، إذ يصبح الأشخاص أكثر وعيا بالمعايير الاجتماعية وأقل عرضة للقلق. كما يمكن أن يساعد العلاج السلوكي المعرفي في التخفيف من هذه الحالة، وفي حالات فرط نشاط الجهاز العصبي الودي قد يُنصح أحيانا بإجراء تدخل جراحي.

 

