أسباب حرقة فروة الراس.. تعرف عليها

التهاب الجلد الدهني:
يسبب قشور دهنية صفراء أو بيضاء، حكة، احمرار، وشعور بالحرقة التي تتحسن بالعلاج.
الصدفية:
مرض جلدي يؤدي لحرقة، قشور، وحكة شديدة، ويتطلب متابعة طبية مستمرة.
الحساسية:
تحدث بسبب التعرض لمواد مهيجة مثل صبغات الشعر أو الشامبو، وتحتاج لتجنب هذه المواد وعلاج طبي.
جفاف فروة الرأس:
يؤدي لجفاف، حكة، وقشور، خاصة في الطقس البارد أو مع كثرة غسل الشعر بالماء الساخن.
أشعة الشمس:
التعرض المفرط يسبب حروق فروة الرأس مع احمرار وألم، وقد يحتاج لعلاج طبي.
إذا شعرت بحرقة في فروة الرأس، يُنصح بمراجعة الطبيب لتحديد السبب والحصول على العلاج المناسب.
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