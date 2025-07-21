أسباب حرقة فروة الراس.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري- حرقة فروة الرأس من الأعراض المزعجة التي قد تشير إلى وجود مشكلة صحية تتطلب الانتباه والعلاج المناسب. تتعدد أسباب هذه الحالة بين التهابات جلدية، حساسية، جفاف، وحتى التعرض لأشعة الشمس الضارة، مما يجعل التشخيص الصحيح خطوة مهمة لتجنب المضاعفات وتحسين الراحة اليومية. في هذا التقرير نستعرض أبرز الأسباب التي تؤدي إلى حرقة فروة الرأس وكيفية التعامل معها.

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أسباب حرقة فروة الرأس:

التهاب الجلد الدهني:

يسبب قشور دهنية صفراء أو بيضاء، حكة، احمرار، وشعور بالحرقة التي تتحسن بالعلاج.

الصدفية:

مرض جلدي يؤدي لحرقة، قشور، وحكة شديدة، ويتطلب متابعة طبية مستمرة.

الحساسية:

تحدث بسبب التعرض لمواد مهيجة مثل صبغات الشعر أو الشامبو، وتحتاج لتجنب هذه المواد وعلاج طبي.

جفاف فروة الرأس:

يؤدي لجفاف، حكة، وقشور، خاصة في الطقس البارد أو مع كثرة غسل الشعر بالماء الساخن.

أشعة الشمس:

التعرض المفرط يسبب حروق فروة الرأس مع احمرار وألم، وقد يحتاج لعلاج طبي.



إذا شعرت بحرقة في فروة الرأس، يُنصح بمراجعة الطبيب لتحديد السبب والحصول على العلاج المناسب.

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