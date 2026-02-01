أسباب ضعف المناعة عند النساء وكيفية علاجه

10:50 ص

الوكيل الإخباري- تعاني بعض النساء من ضعف المناعة، ما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المتكررة أو بطء التعافي دون سبب واضح. ولا يعني ضعف المناعة عند النساء كثرة المرض فقط، بل يشير إلى أن جهاز المناعة لا يعمل بالكفاءة المطلوبة نتيجة عوامل عدة، مثل نمط الحياة، والتغيرات الهرمونية، ونقص الفيتامينات، أو بعض الأمراض والأدوية.





وفي هذا المقال، نستعرض أسباب ضعف المناعة عند النساء، وأبرز أعراضه، مع تقديم نصائح عملية لتقوية المناعة والحفاظ على صحة المرأة.



ما أسباب ضعف المناعة عند النساء؟



لا يحدث ضعف المناعة فجأة، بل يبدأ تدريجيًا نتيجة عادات يومية بسيطة أو مشكلة صحية خفية تتراكم آثارها مع الوقت. وفهم هذه الأسباب يساعد المرأة على الوقاية وتعزيز جهازها المناعي.



أسباب مرتبطة بنمط الحياة



قلة النوم: يرتبط الحرمان من النوم بخلل في تنظيم الاستجابة المناعية وزيادة القابلية للالتهابات.



التوتر المزمن: قد يسهم الضغط النفسي المستمر في إضعاف الجهاز المناعي.



سوء التغذية: التغذية غير المتوازنة ونقص الفيتامينات والمعادن يزيدان من قابلية الإصابة بالعدوى.



التدخين وقلة النشاط البدني: تعد عوامل مرتبطة بارتفاع مخاطر الأمراض المزمنة وضعف المناعة.



أسباب طبية وأدوية وعلاجات



أدوية وعلاجات مثبطة للمناعة: مثل بعض علاجات السرطان، أو الكورتيكوستيرويدات، أو أدوية زراعة الأعضاء، إضافة إلى العلاجات المستخدمة لبعض اضطرابات المناعة الذاتية.



الحمل: يحدث تغير مناعي طبيعي لحماية الجنين، ما قد يزيد قابلية بعض النساء للإصابة بالالتهابات، خاصة مع الإرهاق أو نقص التغذية.



نقص العناصر الداعمة للمناعة: مثل فيتامين D والزنك، حيث يلعبان دورًا مهمًا في دعم وظائف الجهاز المناعي.



ما أعراض ضعف المناعة عند النساء؟



عندما لا يعمل جهاز المناعة بكفاءة، يبدأ الجسم بإظهار علامات تحذيرية تستدعي الانتباه أو مراجعة الطبيب.



ومن أبرز أعراض ضعف المناعة:



تكرار العدوى الشائعة: مثل التهابات الجيوب الأنفية، أو الأذن، أو الشعب الهوائية، أو الجلد بشكل يفوق المعدل الطبيعي.



بطء الشفاء: صعوبة التعافي من الأمراض أو استجابة ضعيفة للعلاج، ما يجعل العدوى تدوم لفترة أطول أو تعود مجددًا.



عدوى فطرية متكررة: خاصة الفموية أو المهبلية، وقد تكون مؤشرًا على خلل مناعي.



التهابات رئوية متكررة: قد تتطلب علاجًا مستمرًا أو دخول المستشفى.



مشاكل مزمنة في الجهاز الهضمي أو اضطرابات مناعية: مثل الالتهابات الداخلية أو أمراض المناعة الذاتية في بعض الحالات.



وفي حال ظهور هذه الأعراض بشكل متكرر أو كانت شديدة، يُنصح بمراجعة الطبيب لإجراء تقييم شامل لجهاز المناعة.

