أسباب ظهور البقع البيضاء على الأظافر وطرق علاجها

الوكيل الإخباري- البقع البيضاء على الأظافر هي مشكلة شائعة غالبًا ما تكون غير ضارة، وتظهر نتيجة قضم الأظافر أو إصابات طفيفة. ومع ذلك، قد تشير أحيانًا إلى مشاكل صحية مثل الفطريات أو ردود فعل تحسسية أو تأثيرات جانبية لبعض الأدوية.

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الأسباب المحتملة:

الحساسية: تفاعل مع منتجات العناية بالأظافر.

الإصابات: مثل قضم الأظافر أو ارتداء أحذية ضيقة.

العدوى الفطرية: تؤثر على شكل الأظافر.

الأدوية والتسمم: مثل العلاج الكيميائي أو التعرض للمعادن الثقيلة.

الأمراض الجهازية: مثل السكري وفيروس نقص المناعة.



العلاج: يعتمد على السبب، فإذا كانت البقع بسبب إصابة، تختفي مع نمو الأظافر. في حال العدوى الفطرية، يمكن استخدام أدوية موضعية أو فموية.



الوقاية: ارتداء قفازات، تقليم الأظافر بانتظام، وتجنب المواد الكيميائية القوية.