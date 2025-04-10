أسباب ظهور البقع البيضاء على الأظافر وطرق علاجها

الأسباب المحتملة:
الحساسية: تفاعل مع منتجات العناية بالأظافر.
الإصابات: مثل قضم الأظافر أو ارتداء أحذية ضيقة.
العدوى الفطرية: تؤثر على شكل الأظافر.
الأدوية والتسمم: مثل العلاج الكيميائي أو التعرض للمعادن الثقيلة.
الأمراض الجهازية: مثل السكري وفيروس نقص المناعة.
العلاج: يعتمد على السبب، فإذا كانت البقع بسبب إصابة، تختفي مع نمو الأظافر. في حال العدوى الفطرية، يمكن استخدام أدوية موضعية أو فموية.
الوقاية: ارتداء قفازات، تقليم الأظافر بانتظام، وتجنب المواد الكيميائية القوية.
-
أخبار متعلقة
-
الذبحة الصدرية قد تصيب بعض المرضى دون أعراض ظاهرة
-
لماذا يجب أن تتجنب تفقد هاتفك أول شيء عند الاستيقاظ؟
-
كم خطوة يجب أن تمشي يوميا لخسارة الوزن؟
-
"أسباب مفاجئة" لانتفاخ البطن لا علاقة لها بالطعام
-
خدعة ذهنية تساعدك على النوم بسرعة... تعرف عليها
-
6 طرق فعالة لتعزيز التركيز والذاكرة في أي مرحلة عمرية
-
اكتشاف علاقة خفية بين السمع وصحة القلب
-
4 أطعمة تطيل العمر وأخرى تسرّع الوفاة