"أسباب مفاجئة" لانتفاخ البطن لا علاقة لها بالطعام

أشارت باسريتشا إلى حالة تسمى "اضطراب تناسق الحجاب الحاجز البطني"، حيث ينزل الحجاب الحاجز أثناء نوبات الانتفاخ، مما يسبب ضغطًا على الأمعاء.
قد يساعد تغيير النظام الغذائي في بعض الأحيان، لكن في حالات أخرى، فإن كسل الأمعاء قد يكون السبب، ويمكن معالجته بالأدوية. كما حذرت من أن الانتفاخ المستمر، خاصة بعد انقطاع الطمث، قد يكون من أولى علامات سرطان المبيض، وهو نوع من السرطان الذي يمكن عدم الانتباه له في مراحله المبكرة.
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