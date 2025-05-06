أسرار تحسين ملامح الوجه بأساليب بسيطة وفعّالة

وتتضمن هذه الأساليب: الابتسامات العريضة، وتفتيح بياض العينين، وحشو الذقن قليلاً، وهي من أبسط الطرق وأكثرها تأثيراً.
وفي سلسلة مقاطع فيديو انتشرت على "يوتيوب" وحصدت ملايين المشاهدات، كشف خبراء تحليل الوجه عن أسرار الجمال العلمية المثيرة للاهتمام، مستعرضين ملامح بعض نجمات هوليوود الأكثر جاذبية. على سبيل المثال، تتمتع أنجلينا جولي وجوليا روبرتس بابتسامات أوسع من المتوسط، وهو ما يعزز توازن وتناسق الوجه.
وتؤكد الدراسات أن الابتسامة العريضة ترتبط غالباً بالسعادة، ما يجعل الشخص يبدو أكثر جمالاً. كما تُسهم في جعل الأسنان تظهر أكبر وأكثر بروزاً، ما يخلق شعوراً بالتوازن في الوجه.
وينصح فريق شركة تحليل الوجه QOVES بتطبيق تقنية "تحديد قوس كيوبيد" باستخدام المكياج لتحديد شكل الشفاه، خاصة الجزء العلوي منها الذي يسمى "قوس كيوبيد" (Cupid’s Bow). وهذا القوس هو الجزء الأوسط من الشفة العليا الذي يميز شفاه الكثير من الناس ويمنحها مظهراً أكثر تحديداً وجمالاً.
ويقال إن هذه التقنية تضفي جمالاً أكبر على الشفاه وتزيد من جاذبيتها.
ويضيف الخبراء: "عند تحديد الشفاه، لا ننصح بتمرير القلم فوقها لأن ذلك يُخفي جمالها، بل يجب إبرازها باستخدام قلم تحديد الشفاه".
وإذا كنتِ تفكرين في حقن الشفاه، فقد حذر الخبراء من أن التقنية الخاطئة أو زيادة الحجم قد تؤدي إلى تغيير مظهر الشفة العليا. لذا يُنصح باختيار خبيرة ماهرة في تحديد محيط الشفة العليا بدلاً من ملء الشفة.
أما بالنسبة لبياض العينين، فيؤكد المتخصصون على أهمية تعزيز بياض العينين، حيث يعمل ذلك على خلق تباين جذاب بين الوجه والعينين.
كما يرمز كل من بياض العين الساطع وحلقة القزحية الداكنة إلى الشباب والصحة، ويُعتبران من العوامل التي تزيد من الجاذبية.
وقد اقترح الخبراء استخدام قطرات العين لتقليل الاحمرار وزيادة بياض العينين، ما يعزز المظهر الشبابي. وفيما يتعلق بالمكياج، ينصح الخبراء بتطبيق مكياج داكن ودخاني حول العينين لتعزيز التباين البصري، وهو ما يزيد من جاذبية الوجه.
وأخيراً، بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في إجراء عملية تجميل الأنف، فإن تعديل الذقن باستخدام الفيلر أو الغرسات يُعد خياراً أقل تدخلاً وأكثر فاعلية لتحسين تناسق الوجه، حيث يقول جراح التجميل، الدكتور رحبان: "لا تلمس أنفك، بل عالج ذقنك".
وأوضح خبراء QOVES أن تصغير حجم الأنف لا يحل مشكلة عدم التناسق في الوجه بشكل كامل، حيث إن غالبية الجراحين يركّزون على الأنف فقط. لكن تعديل الذقن الغائر يُحسّن تناسق الوجه ويزيد من جاذبيته دون الحاجة إلى التدخل في شكل الأنف.
روسيا اليوم
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