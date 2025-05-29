الخميس 2025-05-29 02:16 م
 

أسرار تعزيز العادات الغذائية الصحية عند الأطفال

برلاليب
تعبيرية
 
الخميس، 29-05-2025 01:46 م

الوكيل الإخباري-  تُعد التغذية السليمة للأطفال أساسًا لنموهم البدني والعقلي، وتلعب دورًا مهمًا في تعزيز المناعة، وزيادة التركيز، والوقاية من الأمراض المزمنة لاحقًا.

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وفي حديثها لـ"إرم نيوز"، أوضحت أخصائية التغذية ولاء أبو عيسى أن الطبق الرئيسي لطفلك يجب أن يتضمن المجموعات الغذائية الخمس:
الفواكه
الخضروات
الألبان
الحبوب
البروتينات


✅ العناصر الأساسية في تغذية الطفل:
البروتينات: لبناء العضلات والأنسجة (كاللحوم الخالية من الدهون، البيض، البقوليات).
الكربوهيدرات: مصدر الطاقة الأساسي (مثل الأرز البني، الخبز الكامل).
الدهون الصحية: ضرورية لنمو الدماغ (مثل الأفوكادو، زيت الزيتون، الأسماك الدهنية).
الفيتامينات والمعادن: كفيتامين D، والكالسيوم، والحديد لتقوية العظام والوظائف الحيوية.
الألياف: لتحسين الهضم والوقاية من الإمساك (توجد في الفواكه والخضار).


🚫 ما يجب تجنّبه:
الوجبات الجاهزة والدهون المشبعة
الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر
الإكثار من الملح والمشروبات الغازية


🧒 استراتيجيات لتشجيع الطفل على التغذية الصحية:
القدوة الحسنة: تناول الأهل طعامًا صحيًا أمام الطفل.
تقديم الطعام بشكل ممتع: استخدام الألوان والأشكال لجعل الطعام جذابًا.
تحديد أوقات منتظمة للوجبات: يساعد على تنظيم الهضم.
الابتعاد عن الوجبات الخفيفة قبل الأكل الرئيسي: لزيادة شهية الطفل.
تناول الطعام ببطء: يعزز الإحساس بالشبع ويمنع الإفراط.


بتبنّي هذه العادات، يستطيع الأهل ضمان نمو صحي ومتوازن لأطفالهم، وزرع أسس سلوك غذائي إيجابي يستمر معهم طوال حياتهم.

 

ارم نيوز  

 

 
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