أسرار تعزيز العادات الغذائية الصحية عند الأطفال

الوكيل الإخباري- تُعد التغذية السليمة للأطفال أساسًا لنموهم البدني والعقلي، وتلعب دورًا مهمًا في تعزيز المناعة، وزيادة التركيز، والوقاية من الأمراض المزمنة لاحقًا.

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وفي حديثها لـ"إرم نيوز"، أوضحت أخصائية التغذية ولاء أبو عيسى أن الطبق الرئيسي لطفلك يجب أن يتضمن المجموعات الغذائية الخمس:

الفواكه

الخضروات

الألبان

الحبوب

البروتينات



✅ العناصر الأساسية في تغذية الطفل:

البروتينات: لبناء العضلات والأنسجة (كاللحوم الخالية من الدهون، البيض، البقوليات).

الكربوهيدرات: مصدر الطاقة الأساسي (مثل الأرز البني، الخبز الكامل).

الدهون الصحية: ضرورية لنمو الدماغ (مثل الأفوكادو، زيت الزيتون، الأسماك الدهنية).

الفيتامينات والمعادن: كفيتامين D، والكالسيوم، والحديد لتقوية العظام والوظائف الحيوية.

الألياف: لتحسين الهضم والوقاية من الإمساك (توجد في الفواكه والخضار).



🚫 ما يجب تجنّبه:

الوجبات الجاهزة والدهون المشبعة

الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر

الإكثار من الملح والمشروبات الغازية



🧒 استراتيجيات لتشجيع الطفل على التغذية الصحية:

القدوة الحسنة: تناول الأهل طعامًا صحيًا أمام الطفل.

تقديم الطعام بشكل ممتع: استخدام الألوان والأشكال لجعل الطعام جذابًا.

تحديد أوقات منتظمة للوجبات: يساعد على تنظيم الهضم.

الابتعاد عن الوجبات الخفيفة قبل الأكل الرئيسي: لزيادة شهية الطفل.

تناول الطعام ببطء: يعزز الإحساس بالشبع ويمنع الإفراط.



بتبنّي هذه العادات، يستطيع الأهل ضمان نمو صحي ومتوازن لأطفالهم، وزرع أسس سلوك غذائي إيجابي يستمر معهم طوال حياتهم.