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أضراره خطيرة- خبير تغذية يوضح بدائل الشيبس للأطفال

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تعبيرية
الثلاثاء، 03-12-2024 12:59 م

الوكيل الإخباري-   يجب على الامهات منع أطفالهن من تناول السناكس الجاهزة، لخطورة الأضرار التي تسببها لصحتهم، حسبما ذكر الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف والإعلام الغذائي.

أضرار السناكس الجاهزة على الأطفال

وأضاف نزيه أن السناكس الجاهزة تجعل الأطفال أكثر عرضة لزيادة الوزن والإصابة بالسمنة، لارتفاع سعراتها الحرارية، فضلًا عن محتواها العالي من الكربوهيدرات البسيطة، التي تدفعهم لتناول كميات كبيرة منها.

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وأوضح استشاري التثقيف الغذائي أن الأطفال الذين يتناولون السناكس الجاهزة أكثر عرضة للإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي والحساسية الجلدية والتنفسية.


وأشار إلى أن السناكس الجاهزة قد تشكل خطرًا كبيرًا على صحة القلب والأوعية الدموية عند الأطفال، لأنها تتسبب في ارتفاع ضغط الدم وزيادة الكوليسترول الضار بالدم، نظرًا لمحتواها المرتفع من الأملاح والدهون.


وأكد أن شرائح البطاطس المقلية من أسوأ السناكس الخفيفة على صحة الأطفال، لأن بخلاف الأضرار السابقة، قد تؤدي سلبًا على سلوك الطفل، حيث تجعله أكثر توترًا وغضبًا، لاحتوائها على مواد حافظة وألوان صناعية.


للاطلاع على مزيد من أضرار الشيبس للأطفال، اضغط هنا.
او ختتم نزيه حديثه بتوصية الأمهات بإبعاد السناكس الجاهزة عن متناول أطفالهن، واستبدالها بوجبات خفيفة ذات قيمة غذائية عالية، أبرزها:
- المكسرات.
- البذور
- الفشار.
- الفواكه، سواء الطازجة أو المجففة.
- شرائح الخضار الطازج مع الصوصات الصحية.

 

الكونسلتو 

 
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طب وصحة أضراره خطيرة- خبير تغذية يوضح بدائل الشيبس للأطفال



 




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