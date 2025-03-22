أضرار الإفراط في تناول كعك العيد

الوكيل الإخباري- يُعرف عيد الفطر المبارك بتنوع حلوياته التي تجذب الكثيرين بفضل مذاقها المميز وحضورها الدائم في المنازل، مما يجعل تناولها عادة شائعة خلال أيام العيد. ومع ذلك، قد يكون للإفراط في استهلاك هذه الحلويات تأثيرات سلبية على الصحة، وخاصة صحة القلب.

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تأثير الحلويات على القلب

حذرت الدكتورة غادة الصايغ، استشاري التغذية العلاجية، من أن الإفراط في تناول حلويات العيد قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، لا سيما على القلب والأوعية الدموية. وأوضحت أن تناول قطعة أو قطعتين باعتدال لا يشكل خطرًا كبيرًا، ولكن الإفراط المستمر قد يؤدي إلى:

ضعف الأوعية الدموية نتيجة الالتهابات المزمنة.

التهاب عضلة القلب بسبب ارتفاع مستويات السكر والدهون المشبعة.

ارتفاع ضغط الدم جراء زيادة استهلاك السكريات والدهون.

ارتفاع الكوليسترول الضار مما يزيد من خطر تصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية.

أضرار أخرى للإفراط في تناول الحلويات

لا تقتصر التأثيرات السلبية على صحة القلب فقط، بل تمتد إلى مشكلات صحية أخرى تشمل:

الإصابة بمرض السكري: يؤدي استهلاك كميات كبيرة من الحلويات إلى زيادة مقاومة الأنسولين، مما يرفع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

اضطرابات هرمونية وتكيس المبايض: قد يسبب ارتفاع السكريات اضطرابات هرمونية لدى النساء، مما يزيد من خطر تكيس المبايض، وهو حالة قد تؤثر على الخصوبة.

تراكم الدهون والسمنة: تحتوي الحلويات على كميات عالية من الدهون والسكريات، مما يؤدي إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون في الكبد.

تسوس الأسنان ومشاكل اللثة: يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى تآكل مينا الأسنان وزيادة خطر التسوس.

نصائح لتناول الحلويات باعتدال

للاستمتاع بحلويات العيد دون الإضرار بالصحة، يُنصح بـ:

✅ تناول الحلويات باعتدال وعدم الإفراط.

✅ اختيار بدائل صحية مثل الحلويات المصنوعة من العسل أو الشوفان.

✅ شرب الماء بعد تناول الحلويات لتقليل تأثير السكر.

✅ ممارسة النشاط البدني لحرق السعرات الزائدة.



خلاصة

على الرغم من أن حلويات العيد جزء لا يتجزأ من الاحتفال، فإن استهلاكها بكميات كبيرة قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، خاصة على القلب والجسم. لذلك، يُنصح بالاعتدال في تناولها للحفاظ على الصحة العامة والاستمتاع بعيد صحي وسعيد.