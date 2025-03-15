 
السبت 2025-03-15 11:38 ص
 




            

        








    

        

        

            أضرار التدخين قبل النوم في رمضان
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                ال
            
                

                    تعبيرية 
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        09:43 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                 يعتقد بعض المدخنين أن التدخين بكثافة بعد السحور يساعدهم على تحمل ساعات الصيام الطويلة دون الشعور بالصداع أو التوتر، إلا أن هذه العادة قد تكون ضارة جدًا وتؤثر سلبًا على الصحة والنوم والجهاز التنفسي.
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🔴 أضرار التدخين قبل النوم في رمضان:
 🚫 اضطرابات النوم: النيكوتين مادة منبهة تسبب النوم المتقطع والأرق.
 🚫 تهيج الجهاز التنفسي: يؤدي إلى ضيق في التنفس، سعال متكرر، واحتقان في الحلق.
 🚫 مشاكل الجهاز الهضمي: يزيد من الحموضة، عسر الهضم، وارتجاع المريء بعد السحور.
 🚫 إجهاد أثناء الصيام: يؤدي إلى التعب الشديد، النهجان، والصداع خلال النهار.

☝️ نصيحة للصائمين:
 إذا كنت ترغب في تخفيف أعراض الصيام وتقليل الاعتماد على التدخين، حاول تقليل عدد السجائر بعد الإفطار، وابدأ بتقليل التدخين تدريجيًا خلال الشهر الكريم حتى تصل إلى الإقلاع التام. صحتك تستحق!
 
الكونسلتو 









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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