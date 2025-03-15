🔴 أضرار التدخين قبل النوم في رمضان:
🚫 اضطرابات النوم: النيكوتين مادة منبهة تسبب النوم المتقطع والأرق.
🚫 تهيج الجهاز التنفسي: يؤدي إلى ضيق في التنفس، سعال متكرر، واحتقان في الحلق.
🚫 مشاكل الجهاز الهضمي: يزيد من الحموضة، عسر الهضم، وارتجاع المريء بعد السحور.
🚫 إجهاد أثناء الصيام: يؤدي إلى التعب الشديد، النهجان، والصداع خلال النهار.
☝️ نصيحة للصائمين:
إذا كنت ترغب في تخفيف أعراض الصيام وتقليل الاعتماد على التدخين، حاول تقليل عدد السجائر بعد الإفطار، وابدأ بتقليل التدخين تدريجيًا خلال الشهر الكريم حتى تصل إلى الإقلاع التام. صحتك تستحق!
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