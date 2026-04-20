أضرار المقالي على صحة الإنسان

الوكيل الإخباري- المقالي من الأطعمة الشائعة التي يحبها الكثيرون، لكنها قد تكون ضارة بالصحة عند تناولها بكثرة. فهي تحتوي على كميات عالية من الدهون والسعرات الحرارية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والإصابة بـالسمنة. كما أن الإفراط فيها قد يرفع خطر الإصابة بـأمراض القلب بسبب ارتفاع الكوليسترول.





إضافةً إلى ذلك، فإن القلي على درجات حرارة عالية قد يؤدي إلى تكوّن مواد ضارة مثل الأكريلاميد، والتي قد تؤثر سلبًا على صحة الإنسان. لذلك، يُنصح بالتقليل من تناول المقالي واستبدالها بطرق طهي صحية مثل الشوي أو السلق للحفاظ على صحة الجسم.









