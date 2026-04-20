الإثنين 2026-04-20 12:11 م

أضرار المقالي على صحة الإنسان

أضرار المقالي على صحة الإنسان
الإثنين، 20-04-2026 12:01 م
الوكيل الإخباري-   المقالي من الأطعمة الشائعة التي يحبها الكثيرون، لكنها قد تكون ضارة بالصحة عند تناولها بكثرة. فهي تحتوي على كميات عالية من الدهون والسعرات الحرارية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والإصابة بـالسمنة. كما أن الإفراط فيها قد يرفع خطر الإصابة بـأمراض القلب بسبب ارتفاع الكوليسترول.اضافة اعلان


إضافةً إلى ذلك، فإن القلي على درجات حرارة عالية قد يؤدي إلى تكوّن مواد ضارة مثل الأكريلاميد، والتي قد تؤثر سلبًا على صحة الإنسان. لذلك، يُنصح بالتقليل من تناول المقالي واستبدالها بطرق طهي صحية مثل الشوي أو السلق للحفاظ على صحة الجسم.
 
 


gnews

غا

أضرار المقالي على صحة الإنسان

طب وصحة أضرار المقالي على صحة الإنسان

ب

ب

