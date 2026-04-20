أطعمة تتفوّق على الحليب.. مصادر غنية بالكالسيوم قد لا تخطر على البال

الوكيل الإخباري- ذكر موقع "Health" أن الكالسيوم لا يقتصر وجوده على الحليب، رغم ارتباطه الشائع به، بل إن هناك أطعمة عدة توفر كميات أعلى من هذا المعدن الأساسي الذي يساهم في تنظيم وظائف الأعصاب وبناء العظام والأسنان.



وبحسب التقرير، يحتوي كوب واحد من الحليب على نحو 306 ملغ من الكالسيوم، أي ما يقارب 25% من الاحتياج اليومي، إلا أن بعض الخيارات الغذائية تتجاوز هذه الكمية بوضوح.



وأوضح أن اللبن الزبادي يأتي في مقدمة هذه المصادر، إذ يوفر الكوب الواحد نحو 415 ملغ من الكالسيوم، أي ما يعادل 32% من القيمة اليومية. كما يُعد السردين المعلّب بالعظم مصدرًا مهمًا، حيث تؤمن العبوة الواحدة بوزن 3.75 أونصات نحو 351 ملغ، فضلًا عن احتوائها على نسب مرتفعة من فيتامين B12 والسيلينيوم.



كذلك يوفّر الكفير، وهو مشروب لبني مخمّر، نحو 316 ملغ في الكوب الواحد، إلى جانب فوائد إضافية مرتبطة بالبروبيوتيك وصحة الجهاز الهضمي.



ومن بين الخيارات الأعلى بالكالسيوم، أشار التقرير إلى أن التوفو المدعّم بالكالسيوم يحتوي في نصف كوب على 861 ملغ، أي نحو 66% من الاحتياج اليومي، ما يجعله خيارًا بارزًا خاصة لمن يتبعون نظامًا نباتيًا.



كما أن حليب الصويا المدعّم يوفر حتى 500 ملغ في الكوب الواحد، بينما يحتوي حليب اللوز المدعّم على نحو 450 ملغ، وتؤمن عصائر البرتقال المدعّمة قرابة 349 ملغ في الحصة الواحدة.

