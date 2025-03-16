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            أطعمة تحتوي على بروتين أكثر من البيض.. اعرفها
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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        الأحد، 16-03-2025
    
    
        12:59 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  يعد البيض غذاءً أساسيًا غنيًا بالبروتين، حيث يحتوي على حوالي 6.3 جرام من البروتين لكل بيضة كبيرة. ومع ذلك، هناك العديد من الأطعمة الأخرى التي توفر بروتينًا أكثر من البيض. إليك 12 طعامًا تحتوي على بروتين أكثر من البيض:

الزبادي اليوناني
يحتوي 5.5 أونصة من الزبادي اليوناني على 16.1 جرامًا من البروتين. هذا الزبادي السميك، والذي يُصنع بطريقة مختلفة عن الزبادي التقليدي، يحتوي على كمية أكبر من البروتين.

صدور الدجاج
تحتوي صدور الدجاج على 22.5 جرامًا من البروتين لكل 100 جرام. كما أنها منخفضة الدهون والكربوهيدرات، مما يجعلها مصدرًا ممتازًا للبروتين الكامل.

التونة
تحتوي 100 جرام من التونة المعلبة على 19 جرامًا من البروتين، بالإضافة إلى أحماض أوميغا 3 التي تعزز صحة القلب.

سمك السلمون
يحتوي 100 جرام من سمك السلمون على 20.3 جرامًا من البروتين، ويحتوي على أحماض أوميغا 3 وفيتامين د الذي يعزز صحة العظام.

الفاصوليا السوداء
تُعد الفاصوليا السوداء بديلاً نباتيًا غنيًا بالبروتين والألياف التي تدعم صحة الجهاز الهضمي.

فول الصويا
يوفر فول الصويا بروتينًا كاملاً ويعد مصدرًا جيدًا للألياف، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة أو إضافته إلى الأطباق.

التوفو
التوفو هو مصدر نباتي ممتاز للبروتين، ويحتوي أيضًا على فيتامينات ومعادن مثل النحاس والكالسيوم.

زبدة الفول السوداني
تحتوي ملعقتان كبيرتان من زبدة الفول السوداني على 7.1 جرام من البروتين، ويمكن استخدامها في العديد من الأطباق أو كوجبة خفيفة.

اللوز
تحتوي ملعقتان كبيرتان من زبدة اللوز على 6.72 جرام من البروتين. كما أنه غني بالكالسيوم والمغنيسيوم.

العدس
يحتوي العدس على بروتين وألياف كثيرة وهو خيار منخفض السعرات الحرارية.

الكينوا
يحتوي كوب من الكينوا المطبوخة على 8.14 جرام من البروتين، وهي بروتين نباتي كامل يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة.

لحم البقر
لحم البقر غني بالبروتين بالإضافة إلى فيتامينات ب والحديد والزنك.
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