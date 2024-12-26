أطعمة تمنع امتصاص الكالسيوم.. بينها الشوكولاتة

الوكيل الإخباري- الكالسيوم من أهم المعادن التي يحتاجها الجسم، ونقصانه يؤدي إلى مشاكل صحية كثيرة على رأسها هشاشة العظام، ولكن تناول الأطعمة الغنية به، كمنتجات الألبان، ليس كافيا بل يجب الحرص أيضا على عدم تناولها مع الأطعمة التي تقلل من امتصاص الجسم له أو بعدها مباشرة.



تقول الدكتورة إيمان عصر، إن هناك أطعمة تؤدي لتراجع مستويات الكالسيوم في الجسم وتؤثر على امتصاصه، وهي التي تحتوي على مادة تُسمى «الأوكسالات»، لأن هذه المادة تتحد مع الكالسيوم في المعدة وتخرج من الجسم دون الاستفادة من الكالسيوم، وأبرز هذه الأطعمة:

الشوكولاتة : عند الرغبة في تناولها بكمية كبيرة لا يجب تناول الحليب معها، لأنها تؤثر على امتصاص الجسم للكالسيوم الموجود فيه، وعند إضافة الكاكاو للحليب يجب وضع كمية قليلة منه.

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الفراولة: لا يُنصح بإضافة الحليب لعصير الفراولة، بل يجب تناولها بمفردها.

-السبانخ.

-فول الصويا.

-البنجر.

-المكسرات.

-البقدونس.