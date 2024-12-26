 
الخميس 2024-12-26 01:55 م
 

أطعمة تمنع امتصاص الكالسيوم.. بينها الشوكولاتة

تع
تعبيرية
الخميس، 26-12-2024 12:29 م

الوكيل الإخباري-   الكالسيوم من أهم المعادن التي يحتاجها الجسم، ونقصانه يؤدي إلى مشاكل صحية كثيرة على رأسها هشاشة العظام، ولكن تناول الأطعمة الغنية به، كمنتجات الألبان، ليس كافيا بل يجب الحرص أيضا على عدم تناولها مع الأطعمة التي تقلل من امتصاص الجسم له أو بعدها مباشرة.

تقول الدكتورة إيمان عصر، إن هناك أطعمة تؤدي لتراجع مستويات الكالسيوم في الجسم وتؤثر على امتصاصه، وهي التي تحتوي على مادة تُسمى «الأوكسالات»، لأن هذه المادة تتحد مع الكالسيوم في المعدة وتخرج من الجسم دون الاستفادة من الكالسيوم، وأبرز هذه الأطعمة:
الشوكولاتة : عند الرغبة في تناولها بكمية كبيرة لا يجب تناول الحليب معها، لأنها تؤثر على امتصاص الجسم للكالسيوم الموجود فيه، وعند إضافة الكاكاو للحليب يجب وضع كمية قليلة منه. 

اضافة اعلان


الفراولة: لا يُنصح بإضافة الحليب لعصير الفراولة، بل يجب تناولها بمفردها. 

-السبانخ. 
-فول الصويا. 
-البنجر. 
-المكسرات. 
-البقدونس.

 

الكونسلتو 

 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

فلسطين اعتقال 15 فلسطينيا بالضفة واقتحام مقام النبي يوسف بنابلس

ا

عربي ودولي فرنسا.. إنقاذ 107 مهاجرين خلال محاولتهم عبور قناة المانش

نقل جنود الاحتلال بعد معارك طاحنة في غزة

خاص بالوكيل خبير عسكري يوضح أسباب لجوء المقاومة لعمليات الطعن شمال غزة

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية كم لاجئاً سوريا عاد من الاردن إلى بلاده منذ سقوط الأسد ؟

ا

عربي ودولي البيت الأبيض: القصف الروسي لأوكرانيا يثير غضب بايدن

ل

طب وصحة كيف يتم هضم الدهون بعد استئصال المرارة؟

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

اقتصاد محلي عطاء لشراء كميات من الشعير

المرحوم محمود أحمد زعل أبو زيد

نعـي فـاضل محمود أحمد أبو زيد في ذمة الله



 




الأكثر مشاهدة