أطعمة دافئة لتحارب البرد في الشتاء

الوكيل الإخباري- مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يحتاج الجسم إلى طعام يساعد على تدفئته ويمنحه الطاقة لمواجهة البرد. إليك أبرز الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على دفء جسمك وتوفر لك الطاقة في الأيام الباردة:

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1. الحساء والشوربات الساخنة

تعتبر الشوربات من الأطعمة المثالية للتدفئة في الشتاء، مثل شوربة الدجاج أو شوربة العدس أو شوربة الخضار. توفر هذه الأطعمة دفئًا سريعًا للجسم وتزودك بالعديد من العناصر الغذائية.

إضافة التوابل مثل الزنجبيل أو الثوم في الحساء يمكن أن يساعد في تدفئة الجسم وتعزيز المناعة.



2. اليخنات والأطعمة الثقيلة

اليخنات الغنية بالخضار واللحوم تعتبر خيارًا رائعًا للشتاء. أطباق مثل اليخنة المغربية أو اليخنة الفرنسية تحتوي على مكونات غنية تساعد في تدفئة الجسم بشكل مثالي.

يمكن إضافة البطاطا أو الفاصولياء لتوفير المزيد من الطاقة والدفء.



3. الأطعمة الحارة

التوابل الحارة مثل الفلفل الحار و القرفة و الكركم تساعد في تحفيز الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم، مما يؤدي إلى شعور بالدفء. يمكن إضافة الفلفل الحار إلى الأطباق المختلفة أو الحساء.



4. الشراب الساخن

الكاكاو الساخن هو خيار شتوي ممتاز، خصوصًا إذا كنت تفضل الحلويات. إنه يساعد على رفع حرارة الجسم بفضل محتواه من السكر والشوكولاتة.

الشاي الأسود أو الأخضر مع الزنجبيل أو القرفة لا يساعد فقط على تدفئة الجسم، بل يعزز أيضًا المناعة.



5. المكسرات والبذور

المكسرات مثل الجوز و اللوز و الفستق تحتوي على دهون صحية تساعد في تدفئة الجسم. كما أنها تمنحك طاقة إضافية وتساعد في الشعور بالامتلاء.



6. الطعام الغني بالبروتين

الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحم و الدجاج و السمك تمنح الجسم طاقة إضافية وتساعد على الحفاظ على درجة حرارة الجسم.

البيض أيضًا يعتبر مصدرًا جيدًا للبروتين ويمكن تناوله في الإفطار ليمنحك طاقة تدوم طوال اليوم.



7. الشوكولاتة الداكنة

تعتبر الشوكولاتة الداكنة من الخيارات المثالية لفصل الشتاء، حيث تحتوي على مواد مضادة للأكسدة تساعد في تدفئة الجسم وزيادة نشاطه.