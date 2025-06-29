أطعمة غنية بالفيتامينات والألياف لإنقاص الوزن.. تعرفوا عليها

الوكيل الإخباري- يعتمد النظام الغذائي "الحجمي" على تناول كميات أكبر من الأطعمة منخفضة السعرات وغنية بالعناصر الغذائية، مما يساعد على الشعور بالشبع دون زيادة الوزن.

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وفقًا لخبراء التغذية، تساهم الأطعمة الغنية بالماء والألياف في تقليل السعرات وتعزيز الامتلاء.

أبرز 5 أطعمة في النظام "الحجمي":

الخيار: 15 سعرة حرارية/كوب – غني بالماء ويمكن استخدامه كبديل للخبز.

الفراولة: 49 سعرة حرارية/كوب – تعزز المناعة وتقلل الالتهابات.

الفشار (بدون زبدة): 31 سعرة/كوب – غني بالألياف ومشبع.

الفطر: منخفض السعرات، غني بفيتامين B ومضادات الالتهاب.

الغريب فروت: 69 سعرة/كوب – يحتوي على 92% ماء و2.5 غرام ألياف.



الفائدة: يمكنك تناول كميات أكبر والشعور بالشبع مع الحفاظ على هدفك في إنقاص الوزن.