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أطعمة غنية بالفيتامينات والألياف لإنقاص الوزن.. تعرفوا عليها

غالىت
تعبيرية
 
الأحد، 29-06-2025 03:05 م

الوكيل الإخباري-   يعتمد النظام الغذائي "الحجمي" على تناول كميات أكبر من الأطعمة منخفضة السعرات وغنية بالعناصر الغذائية، مما يساعد على الشعور بالشبع دون زيادة الوزن.

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وفقًا لخبراء التغذية، تساهم الأطعمة الغنية بالماء والألياف في تقليل السعرات وتعزيز الامتلاء.
أبرز 5 أطعمة في النظام "الحجمي":
الخيار: 15 سعرة حرارية/كوب – غني بالماء ويمكن استخدامه كبديل للخبز.
الفراولة: 49 سعرة حرارية/كوب – تعزز المناعة وتقلل الالتهابات.
الفشار (بدون زبدة): 31 سعرة/كوب – غني بالألياف ومشبع.
الفطر: منخفض السعرات، غني بفيتامين B ومضادات الالتهاب.
الغريب فروت: 69 سعرة/كوب – يحتوي على 92% ماء و2.5 غرام ألياف.


الفائدة: يمكنك تناول كميات أكبر والشعور بالشبع مع الحفاظ على هدفك في إنقاص الوزن.

 

لبنان 24

 
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