أطعمة غنية بالمغنيسيوم تصنع فرقًا كبيرًا في صحتك

الوكيل الإخباري- المغنيسيوم معدن أساسي يدعم وظائف الأعصاب والعضلات، ويساعد على تنظيم ضربات القلب وضغط الدم، ويقوي العظام والجهاز المناعي، كما يعزز مستويات الطاقة. ويحتاج البالغون إلى حوالي 310–320 ملغ للنساء و400–420 ملغ للرجال يوميًا.

أهم المصادر الغذائية للمغنيسيوم:

البذور والمكسرات: بذور اليقطين (156 ملغ لكل 28 غرامًا)، بذور الشيا، اللوز، الكاجو، والفول السوداني.

منتجات الصويا: التوفو، حليب الصويا، فول الصويا، وغنية بالبروتين والمعادن.

الأسماك الدهنية: السلمون، التونة، والماكريل توفر المغنيسيوم وأوميغا-3 وفيتامين D.

الحبوب الكاملة: الكينوا، الأرز البني، خبز القمح الكامل.

الخضروات الورقية: السبانخ المطبوخة، الكرنب، غنية بالمغنيسيوم والفيتامينات.

الفاكهة: الموز، الأفوكادو، الزبيب، إضافة إلى منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي.

الشوكولاتة الداكنة: بنسبة كاكاو 70–85%، مصدر غني بالمغنيسيوم ومضادات الأكسدة.

منتجات الألبان: الحليب، الزبادي، واللبنة، مفيدة للعظام وتحتوي على المغنيسيوم والكالسيوم.



تناول هذه الأطعمة بشكل منتظم يساعد على تلبية الاحتياجات اليومية للمغنيسيوم ودعم الصحة العامة.