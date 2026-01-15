أطعمة غنية بالمغنيسيوم تصنع فرقًا كبيرًا في صحتك

أهم المصادر الغذائية للمغنيسيوم:
البذور والمكسرات: بذور اليقطين (156 ملغ لكل 28 غرامًا)، بذور الشيا، اللوز، الكاجو، والفول السوداني.
منتجات الصويا: التوفو، حليب الصويا، فول الصويا، وغنية بالبروتين والمعادن.
الأسماك الدهنية: السلمون، التونة، والماكريل توفر المغنيسيوم وأوميغا-3 وفيتامين D.
الحبوب الكاملة: الكينوا، الأرز البني، خبز القمح الكامل.
الخضروات الورقية: السبانخ المطبوخة، الكرنب، غنية بالمغنيسيوم والفيتامينات.
الفاكهة: الموز، الأفوكادو، الزبيب، إضافة إلى منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي.
الشوكولاتة الداكنة: بنسبة كاكاو 70–85%، مصدر غني بالمغنيسيوم ومضادات الأكسدة.
منتجات الألبان: الحليب، الزبادي، واللبنة، مفيدة للعظام وتحتوي على المغنيسيوم والكالسيوم.
تناول هذه الأطعمة بشكل منتظم يساعد على تلبية الاحتياجات اليومية للمغنيسيوم ودعم الصحة العامة.
