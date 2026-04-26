الأحد 2026-04-26 02:14 م

أطعمة قد تصنع فرقاً كبيراً لصحة القلب.. تعرفوا عليها

الأحد، 26-04-2026 02:00 م
الوكيل الإخباري-   يُعد القلب من أهم أعضاء الجسم، إذ يتولى مهمة ضخ الدم المحمّل بالأكسجين والمغذيات إلى مختلف الأنسجة والأعضاء، إضافة إلى التخلص من الفضلات عبر الدورة الدموية.اضافة اعلان


ومع تزايد أمراض القلب حول العالم، يشير خبراء التغذية إلى أن بعض الأطعمة عند تناولها معاً قد تقدم فوائد مضاعفة لصحة القلب، حيث تساهم في تحسين الدورة الدموية وتقليل الالتهابات وخفض مستويات الكوليسترول.

ووفقاً لموقع "فيري ويل هيلث"، هناك 3 أزواج غذائية قد تدعم صحة القلب بشكل فعّال:

- عصير البنجر مع بذور الشيا
يُعد هذا المزيج غنياً بالعناصر المفيدة لصحة القلب، إذ يساعد البنجر على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ما يساهم في خفض ضغط الدم.
أما بذور الشيا فتحتوي على أحماض دهنية مفيدة تساعد في تقليل الالتهابات وخفض الكوليسترول. كما أن كلاهما غني بالألياف، ما يعزز الشعور بالشبع ويساعد في التحكم بالوزن، وهو عامل مهم للوقاية من أمراض القلب.

- خل التفاح مع العسل
يمثل هذا المزيج مشروباً بسيطاً ذو فوائد صحية متعددة.
فالعسل يحتوي على مضادات أكسدة تساهم في حماية الأوعية الدموية ودعم صحة القلب، بينما قد يساعد خل التفاح في خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم عند تناوله باعتدال، إضافة إلى دوره في تعزيز الشعور بالشبع بعد الوجبات.
 
 


gnews

