الخميس 2025-06-12 03:09 م
 

أطعمة ينبغي تناولها على معدة فارغة للسيطرة على السكري والضغط

بربر
تعبيرية
 
الخميس، 12-06-2025 01:35 م

الوكيل الإخباري-   مرضى السكري وضغط الدم بحاجة إلى نظام غذائي متوازن يدعم استقرار حالتهم. ووفقًا لموقع Times of India، فإن تناول بعض الأطعمة على معدة فارغة قد يساعد في التحكم في مستويات السكر والضغط:

اضافة اعلان


1. الأملا (عنب الثعلب الهندي)
غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة، وتساعد على خفض سكر الدم وضغطه عند تناولها صباحًا باعتدال.
2. شاي القرفة مع الفلفل الأسود
القرفة تُحسن حساسية الأنسولين، والفلفل الأسود يعزز امتصاص العناصر الغذائية. كوب صباحي من هذا المشروب يدعم تنظيم السكر والضغط.
3. شاي الحلبة
نقع ملعقة من بذور الحلبة في الماء طوال الليل وشربها صباحًا يساهم في إبطاء امتصاص السكر واستقرار مستوياته.
4. ماء الكركم بالليمون
الكركم مضاد للالتهابات، والليمون يعزز فوائده، ما يساهم في ضبط ضغط الدم ومستوى السكر.
5. بذور الكتان
تُعد مصدرًا غنيًا بالألياف وأحماض أوميغا 3، وتساعد على خفض ضغط الدم وتنظيم سكر الدم عند تناولها صباحًا.


تنويه: هذه الأطعمة مكملة للنظام الغذائي وليست بديلًا عن العلاج، ويُفضل استشارة الطبيب قبل إدخالها بشكل منتظم.

 

الكونسلتو 

 
gnews

أحدث الأخبار

بللا

فيديو منوع أب يوثّق طريقة استقبال بناته له لحظة عودته من الدوام

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

فافافا

فيديو منوع منزل يحقق انتشار واسع بسبب تصميمه

للاللىلى

تكنولوجيا خدمة الطقس في iOS 26… ميزة مخفية تثير فضول المستخدمين

محطة توليد الطاقة في جنوب إيران

عربي ودولي إيران تعلن عن إجراءات مضادة لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية

علم إيران

عربي ودولي إيران تحذر إسرائيل من رد عسكري غير مسبوق

ل

اقتصاد محلي صناعة الأردن تصدر دليلا استرشاديا ماليا للقطاع الصناعي

ل

أخبار محلية افتتاح معرض طوابع البريد العربي 2025



 
 





الأكثر مشاهدة