أطعمة ينبغي تناولها على معدة فارغة للسيطرة على السكري والضغط

الوكيل الإخباري- مرضى السكري وضغط الدم بحاجة إلى نظام غذائي متوازن يدعم استقرار حالتهم. ووفقًا لموقع Times of India، فإن تناول بعض الأطعمة على معدة فارغة قد يساعد في التحكم في مستويات السكر والضغط:

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1. الأملا (عنب الثعلب الهندي)

غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة، وتساعد على خفض سكر الدم وضغطه عند تناولها صباحًا باعتدال.

2. شاي القرفة مع الفلفل الأسود

القرفة تُحسن حساسية الأنسولين، والفلفل الأسود يعزز امتصاص العناصر الغذائية. كوب صباحي من هذا المشروب يدعم تنظيم السكر والضغط.

3. شاي الحلبة

نقع ملعقة من بذور الحلبة في الماء طوال الليل وشربها صباحًا يساهم في إبطاء امتصاص السكر واستقرار مستوياته.

4. ماء الكركم بالليمون

الكركم مضاد للالتهابات، والليمون يعزز فوائده، ما يساهم في ضبط ضغط الدم ومستوى السكر.

5. بذور الكتان

تُعد مصدرًا غنيًا بالألياف وأحماض أوميغا 3، وتساعد على خفض ضغط الدم وتنظيم سكر الدم عند تناولها صباحًا.



تنويه: هذه الأطعمة مكملة للنظام الغذائي وليست بديلًا عن العلاج، ويُفضل استشارة الطبيب قبل إدخالها بشكل منتظم.